С приходом весны многие родители замечают у детей снижение концентрации, забывчивость и трудности с учебой. По словам специалистов, такие изменения часто имеют физиологические причины и связаны с сезонной перестройкой организма, однако в ряде случаев требуют внимания и консультации врача.

Почему весной ухудшается внимание

Сезонное снижение концентрации у детей — распространённое явление. Неврологи объясняют его комплексом факторов, которые воздействуют на организм одновременно.

Один из ключевых — так называемая весенняя астенизация. После зимы ресурсы организма истощаются: снижается уровень витаминов, накапливается усталость, нарушается режим дня. Это напрямую влияет на когнитивные функции — внимание, скорость обработки информации и кратковременную память.

Влияние света и сбитого режима сна

С увеличением светового дня меняется выработка гормонов — прежде всего мелатонина и кортизола. Это может приводить к проблемам с засыпанием и снижению качества сна.

Если ребёнок не высыпается, утром ему сложнее проснуться, а в течение дня падает концентрация. Дефицит сна — одна из самых частых причин забывчивости и рассеянности у школьников.

Учебная нагрузка и переутомление

Весна — период, когда учебная нагрузка достигает пика: контрольные, экзамены, завершение программ. На фоне усталости дети чаще допускают ошибки по невнимательности и хуже справляются с привычными задачами. Дополнительное давление создают кружки и секции, которые при перегрузке могут только усиливать проблему, а не развивать ребёнка.

Дефициты и сезонные заболевания

Состояние усугубляют и физиологические факторы. Среди них:

нехватка витамина D

дефицит железа

недостаток кальция

последствия перенесённых вирусных инфекций

Эти состояния могут снижать общий тонус организма и влиять на работу нервной системы, что проявляется в виде рассеянности и ухудшения памяти.

Когда это вариант нормы

Если ребёнок остаётся активным, сохраняет интерес к привычным занятиям, а симптомы выражены умеренно и проявляются именно весной, специалисты чаще всего рассматривают это как временное функциональное состояние.

В таких случаях изменения проходят самостоятельно при нормализации режима и общего состояния организма.

Тревожные сигналы: когда нужен врач

Однако есть ситуации, когда откладывать консультацию специалиста не стоит.

Поводом для обращения к врачу могут стать:

резкое и выраженное ухудшение внимания

прогрессирующая забывчивость

заметное снижение успеваемости

головные боли

нарушения сна

изменения в поведении

В подобных случаях может потребоваться обследование, включая анализы крови и, при необходимости, дополнительные исследования.

Что могут сделать родители

Даже без медицинского вмешательства родители могут существенно помочь ребёнку справиться с сезонной нагрузкой.

Основные рекомендации включают:

нормализацию режима сна (не менее 9–10 часов)

регулярные прогулки и физическую активность

сбалансированное питание

снижение перегрузки (временный отказ от части кружков)

ограничение экранного времени, особенно вечером

Такие меры помогают восстановить ресурсы организма и улучшить концентрацию.

...Весенняя рассеянность у детей — частое и в большинстве случаев обратимое состояние, связанное с адаптацией организма к смене сезона. Однако важно внимательно наблюдать за ребёнком: если симптомы усиливаются или сопровождаются дополнительными тревожными признаками, это может указывать на более серьёзные причины и требует профессиональной оценки.