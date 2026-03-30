С приходом весны многие родители замечают у детей снижение концентрации, забывчивость и трудности с учебой. По словам специалистов, такие изменения часто имеют физиологические причины и связаны с сезонной перестройкой организма, однако в ряде случаев требуют внимания и консультации врача.
Почему весной ухудшается внимание
Сезонное снижение концентрации у детей — распространённое явление. Неврологи объясняют его комплексом факторов, которые воздействуют на организм одновременно.
Один из ключевых — так называемая весенняя астенизация. После зимы ресурсы организма истощаются: снижается уровень витаминов, накапливается усталость, нарушается режим дня. Это напрямую влияет на когнитивные функции — внимание, скорость обработки информации и кратковременную память.
Влияние света и сбитого режима сна
С увеличением светового дня меняется выработка гормонов — прежде всего мелатонина и кортизола. Это может приводить к проблемам с засыпанием и снижению качества сна.
Если ребёнок не высыпается, утром ему сложнее проснуться, а в течение дня падает концентрация. Дефицит сна — одна из самых частых причин забывчивости и рассеянности у школьников.
Учебная нагрузка и переутомление
Весна — период, когда учебная нагрузка достигает пика: контрольные, экзамены, завершение программ. На фоне усталости дети чаще допускают ошибки по невнимательности и хуже справляются с привычными задачами. Дополнительное давление создают кружки и секции, которые при перегрузке могут только усиливать проблему, а не развивать ребёнка.
Дефициты и сезонные заболевания
Состояние усугубляют и физиологические факторы. Среди них:
-
нехватка витамина D
-
дефицит железа
-
недостаток кальция
-
последствия перенесённых вирусных инфекций
Эти состояния могут снижать общий тонус организма и влиять на работу нервной системы, что проявляется в виде рассеянности и ухудшения памяти.
Когда это вариант нормы
Если ребёнок остаётся активным, сохраняет интерес к привычным занятиям, а симптомы выражены умеренно и проявляются именно весной, специалисты чаще всего рассматривают это как временное функциональное состояние.
В таких случаях изменения проходят самостоятельно при нормализации режима и общего состояния организма.
Тревожные сигналы: когда нужен врач
Однако есть ситуации, когда откладывать консультацию специалиста не стоит.
Поводом для обращения к врачу могут стать:
-
резкое и выраженное ухудшение внимания
-
прогрессирующая забывчивость
-
заметное снижение успеваемости
-
головные боли
-
нарушения сна
-
изменения в поведении
В подобных случаях может потребоваться обследование, включая анализы крови и, при необходимости, дополнительные исследования.
Что могут сделать родители
Даже без медицинского вмешательства родители могут существенно помочь ребёнку справиться с сезонной нагрузкой.
Основные рекомендации включают:
-
нормализацию режима сна (не менее 9–10 часов)
-
регулярные прогулки и физическую активность
-
сбалансированное питание
-
снижение перегрузки (временный отказ от части кружков)
-
ограничение экранного времени, особенно вечером
Такие меры помогают восстановить ресурсы организма и улучшить концентрацию.
...Весенняя рассеянность у детей — частое и в большинстве случаев обратимое состояние, связанное с адаптацией организма к смене сезона. Однако важно внимательно наблюдать за ребёнком: если симптомы усиливаются или сопровождаются дополнительными тревожными признаками, это может указывать на более серьёзные причины и требует профессиональной оценки.
