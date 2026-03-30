Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вся ржавчина исчезнет за 10 минут: готовим состав из 2 бюджетных средств

Люблю!
Дата публикации: 30.03.2026
Со временем на сантехнике неизбежно появляется налёт ржавчины. При этом избавиться от следов коррозии можно самостоятельно, не прибегая к агрессивным средствам и услугам специалистов.

Для приготовления очищающего состава понадобятся два доступных средства: перекись водорода и нашатырный спирт. Их соединяют в равных долях, после чего полученную жидкость наносят на проблемные участки с помощью губки или распылителя и оставляют подействовать.

Примерно через 10-15 минут поверхность промывают тёплой водой. В результате исчезают даже застарелые следы ржавчины, а покрытие заметно светлеет и выглядит чище.

Такой эффект достигается благодаря свойствам компонентов: перекись водорода осветляет и убирает потемнения, а нашатырный спирт эффективно расщепляет загрязнения и жирные отложения.

#советы дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео