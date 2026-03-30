Со временем на сантехнике неизбежно появляется налёт ржавчины. При этом избавиться от следов коррозии можно самостоятельно, не прибегая к агрессивным средствам и услугам специалистов.

Для приготовления очищающего состава понадобятся два доступных средства: перекись водорода и нашатырный спирт. Их соединяют в равных долях, после чего полученную жидкость наносят на проблемные участки с помощью губки или распылителя и оставляют подействовать.

Примерно через 10-15 минут поверхность промывают тёплой водой. В результате исчезают даже застарелые следы ржавчины, а покрытие заметно светлеет и выглядит чище.

Такой эффект достигается благодаря свойствам компонентов: перекись водорода осветляет и убирает потемнения, а нашатырный спирт эффективно расщепляет загрязнения и жирные отложения.