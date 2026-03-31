Известный российский актёр Андрей Мерзликин в своём откровенном интервью для "Каравана историй" раскрыл неожиданные подробности личной жизни своей бывшей жены, Анны Мерзликиной. Оказалось, что после расставания она покинула Россию и сейчас строит новые отношения за рубежом. При этом все четверо детей пары – 19-летний Фёдор, 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и девятилетний Макар – остались жить с актёром, чтобы избежать лишних переездов и потрясений. Андрей взял на себя полную ответственность за их воспитание, после 19 лет совместной жизни с Анной.

Новая глава в жизни Анны

Тем временем, Анна Мерзликина активно делится своими мыслями в социальных сетях, подчёркивая, что её текущий приоритет – это саморазвитие и личный рост. Она откровенно пишет: "Сейчас я много времени уделяю личной психотерапии и параллельно учусь этому методу. Уделяю этому 2—4 часа почти каждый день. Планирую в скором времени начать практику. Буду проводить других в процессах самоисследования".

Ценность женского труда

Анна также дала весьма прагматичный совет одной из подписчиц, которая интересовалась, как совмещать множество ролей – мамы, хозяйки, жены, любовницы и организатора – без ущерба для себя. Её ответ был категоричен: "Без перекосов это можно сделать, если назначить всем этим функциям цену. Женщины привыкли оценивать это "по любви", а мужчинам понятнее в денежном эквиваленте. Если вы делаете это без оплаты, то ваш вклад рано или поздно потеряет всякую ценность и перестанет быть заметным. Требуйте компенсацию, выходные и отпуска! Всё как в Трудовом кодексе".

Известный актёр и его брак

Стоит напомнить, что Андрей Мерзликин – это имя, хорошо знакомое любителям кино благодаря таким культовым картинам, как "Бумер", "Брестская крепость", "Утомлённые солнцем 2: Цитадель", а также популярному сериалу "Молодёжка". В 2006 году он связал себя узами брака с психологом Анной Осокиной. Их союз на протяжении многих лет считался эталоном семейного счастья в мире российского кинематографа.

Развод и его последствия

Однако к удивлению многих, в 2025 году стало известно о разводе этой, казалось бы, идеальной пары. Тогда поползли слухи об измене актёра и его уходе к другой женщине, но Анна решительно опровергла подобные домыслы. Расторжение брака Мерзликиных прошло на удивление спокойно и цивилизованно: они мирно разделили имущество на внушительные 140 миллионов рублей и договорились об опеке над всеми четырьмя детьми в мировом суде. Истинные причины, побудившие супругов расстаться, до сих пор остаются за завесой тайны. Фото: merzlikinandrey/Instagram