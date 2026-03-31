В своей новой книге «Современное величие: британская королевская семья в новую эпоху» Крис Джексон, личный фотограф монархов, поделился уникальными наблюдениями о воспитании детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, подчеркнув их особенный статус и редкие публичные выходы.

Знаменитый королевский фотограф Крис Джексон приоткрыл завесу тайны над тем, как Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают своих наследников. По его словам, все трое детей — 12-летний принц Джордж, 11-летняя принцесса Шарлотта и семилетний принц Луи — с ранних лет осознают свою привилегированность и уникальность своей семьи. «Их нечасто увидишь, но когда это случается, очень приятно наблюдать за тем, как они растут. Думаю, они понимают, что их выходы на публику — это всегда что-то особенное. Приятно видеть, как они общаются друг с другом», — делится Джексон в своей новой книге «Современное величие: британская королевская семья в новую эпоху».

Особое внимание — принцессе Шарлотте

Особые комплименты Джексон адресовал принцессе Шарлотте. Он отметил, что, несмотря на поразительное внешнее сходство с отцом, она является настоящей «мини-версией Кейт». С восхищением Крис Джексон добавил о принцессе: «У неё прекрасная выдержка».

В декабре прошлого года мир был очарован, когда 44-летняя Кейт Миддлтон и её талантливая дочь, принцесса Шарлотта, впервые выступили дуэтом на фортепиано для ежегодного рождественского концерта «Вместе на Рождество».

Испытания и стойкость королевской семьи

Напомним, что история любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон началась с их свадьбы в 2011 году. С тех пор они стали родителями троих замечательных детей. 2024 год принес семье непростые испытания, когда принцесса внезапно исчезла из публичного поля. Лишь спустя несколько месяцев Кейт Миддлтон открыто сообщила о своем диагнозе — раке. Год лечения, полный борьбы, завершился в январе 2025-го долгожданной ремиссией. Несмотря на периодически возникающие в сети слухи о возможном возвращении болезни и использовании парика из-за потери волос, эти домыслы так и не нашли подтверждения.