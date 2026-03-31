Рецепт салата с консервированным тунцом и сыром фета отличается простотой приготовления. Он позволяет получить полноценное и полезное блюдо с минимальными усилиями.

Ингредиенты:

пучок листьев салата;

горсть рукколы;

170 граммов консервированного тунца;

100 граммов сыра фета;

десять томатов черри;

две столовые ложки оливкового масла;

1 ч. л. лимонного сока;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала нужно тщательно помыть и просушить бумажным полотенцем зелень и томаты черри. Листья следует порвать руками на небольшие кусочки, а рукколу можно оставить целой.

Затем надо разрезать пополам восемь-десять томатов черри и нарезать 100 граммов сыра фета кубиками среднего размера либо раскрошить его руками. После этого следует открыть банку с тунцом, слить жидкость и слегка размять тунец вилкой, если он кусочками, то разделить на более мелкие волокна.

В большую миску нужно выложить листья салата, рукколу и томаты черри, полить двумя столовыми ложками растительного масла и одной чайной ложкой лимонного сока, при желании немного посолить и перемешать. Сверху остаётся только выложить кусочки тунца и сыра фета.