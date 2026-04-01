Дети развивают эмоциональную устойчивость и жизнестойкость через истории и проигрывание разных ролей, и в этом им помогает игра в куклы. Об этом пишет Psychology Today.

Архетипы в игрушках дают детям символические подсказки: через игру ребёнок без лекций осваивает понятия стратегического мышления или самостоятельности, проживая образы интеллектуала, воина или исследователя. Такие персонажи выступают «психологическими контейнерами», которые позволяют безопасно изучать черты характера в упрощённой форме.

Нелинейное повествование в игре помогает детям моделировать сложные ситуации без реальных последствий: ребёнок сам решает, как будет разворачиваться история. Такой процесс развивает гибкость, учит находить решения и справляться с неопределённостью. При этом ценность таких игрушек в том, что повествование становится их главной функцией: придумывая сюжеты, ребёнок систематизирует опыт и экспериментирует с причинами и следствиями.

Обращение к мифам и сказкам помогает детям приобщиться к традиции осмысления мира, а совместная сюжетно ролевая игра развивает эмоциональный интеллект и укрепляет жизнестойкость через общение. В итоге важна не сама игрушка, а возможность ребёнка создавать с её помощью собственную историю и учиться двигаться вперёд несмотря на трудности.