Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кофейная кислота подавляет рост клеток рака кишечника

Люблю!
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Учёные из Японии раскрыли молекулярный механизм, который позволяет кофейной кислоте сдерживать рост клеток колоректального рака. Об этом пишет Scientific Reports.

Ранее уже подтверждалась связь между потреблением кофе и снижением риска рака кишечника, однако точные биологические процессы оставались не до конца понятными. Команда сосредоточилась на изучении отдельных компонентов напитка. Особое внимание исследователи уделили кофейной кислоте — веществу, которое образуется в кишечнике при переработке полифенолов, включая хлорогеновую кислоту.

В ходе экспериментов выяснилось, что кофейная кислота препятствует формированию колоний опухолевых клеток за счет взаимодействия с белком RPS5. Подавление активности этого белка приводит к остановке клеточного цикла на этапе подготовки к репликации ДНК, а также снижает уровень cyclin D1 — важного регулятора клеточного деления. Дополнительно установлено, что RPS5 влияет на синтез cyclin D1 на посттранскрипционном уровне, тогда как кофейная кислота блокирует этот процесс, замедляя рост опухоли.

Авторы отдельно отметили, что полученные данные основаны на лабораторных исследованиях клеток и не подтверждают прямого защитного эффекта кофе против рака кишечника. Также они подчеркнули, что чрезмерное употребление напитка не рекомендуется, несмотря на возможные положительные свойства его отдельных компонентов.

Читайте нас также:
#медицина #Япония #биология #кофе #исследования #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео