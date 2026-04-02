В семье знаменитой актрисы Татьяны Васильевой грядет очередное радостное событие. Ее сын Филипп Васильев и его супруга Мария Болонкина объявили о скором рождении шестого ребенка, что стало неожиданностью для многих, ведь их младшему чаду еще нет и года. Сами супруги восприняли новость с юмором, поделившись своими эмоциями в соцсетях.

О скором появлении нового члена семьи мир узнал благодаря трогательному видео, опубликованному Филиппом и его очаровательной женой Марией Болонкиной в социальных сетях. Ролик запечатлел тот самый волнительный момент, когда пара узнает о беременности. Палитра эмоций была невероятно широка – от неподдельного удивления до легкой растерянности.

Татьяна Васильева с сыном Филиппом. Соцсети.

«Ну… сказать особо нечего!» – так супруги подписали видео, выражая свои смешанные чувства. Мария не скрывала, что новость застала ее врасплох. Филипп, в свою очередь, отреагировал гораздо спокойнее, добавив нотку самоиронии: «Маш, успокойся, у меня вообще шесть детей. Я тебе говорил, что я детородный. Это же счастье, все хорошо! Пойду маме позвоню».

Действительно, для этой большой семьи это будет уже шестой ребенок. От предыдущего брака с Анастасией Бегуновой у Филиппа есть двое сыновей – Григорий и Иван. Старший мальчик живет с отцом, а младший – с мамой в Германии. В текущем союзе с Марией пара уже воспитывает троих замечательных детей: дочерей Сарру и Мирру, а также сына Яшу, которому буквально через несколько дней исполнится год.

История любви Филиппа и Марии началась на театральных подмостках, во время репетиций спектакля «Ловушка для мужа». Именно там между актерами вспыхнула искра, которая стремительно переросла в глубокое и искреннее чувство. Уже в 2016 году они официально оформили свои отношения. Свадьба прошла тихо и без лишней помпы, ведь Мария тогда была на последнем месяце беременности, и влюбленные решили ограничиться скромной церемонией в кругу самых близких.

С того момента их дружная семья неуклонно увеличивалась, несмотря на все препятствия, которые Мария преодолевала на пути к материнству. Актриса откровенно делилась переживаниями о нескольких неудачных беременностях, предшествовавших рождению их дочери. Вероятно, именно поэтому каждая весть о новом пополнении в их доме воспринимается с такой искренней эмоциональностью и трепетом.

Испытания и поддержка

Предыдущая беременность стала для Марии настоящим испытанием. На поздних сроках она открыто рассказывала своим подписчикам о сильном эмоциональном напряжении, которое испытывала, и о своей острой потребности в поддержке. Однажды актриса даже выложила в сеть видео, где не могла сдержать слез. Она признавалась, что ее одолевали страхи: она боялась, что супруг может покинуть ее из-за нестабильного эмоционального состояния, переживала из-за изменений во внешности и гормональных перепадов. Филипп же, как настоящий глава семьи, изо всех сил старался успокоить свою жену и поддержать ее в трудный период.

Реакция публики

Пользователи социальных сетей также бурно отреагировали на эту сенсационную новость, оставляя комментарии: «Когда вы успеваете? Поздравляю», «Филипп опасный тип! Но поздравляю. Красивые люди должны размножаться», «Вы серьезно? Ну вы даете! Поздравляю», «Если Маша смогла справиться со всем этим, то следующий малыш — это только радость», «И как долго это будет продолжаться? Где четверо, там и десять».

Бабушка на страже семейного благополучия

Нельзя не отметить особую роль Татьяны Васильевой в жизни этого большого и дружного семейства. Знаменитая актриса всегда активно поддерживает своих детей и внуков. Несколько лет назад она позаботилась о том, чтобы каждый из них имел собственное жилье. Когда старший сын Филиппа, Григорий, стал жертвой хитроумных мошенников и лишился значительной суммы денег, именно Татьяна Васильева первой пришла на помощь своему внуку. Подросток впоследствии вспоминал, что преступники действовали крайне изощренно и методично. В течение целой недели они держали его под постоянным контролем, заставляли оставаться на связи, тщательно проверяли, нет ли взрослых рядом, и в конце концов убедили его перевести деньги.

Угрозы продолжаются

Сам Филипп также не раз признавался, что эта неприятная история до сих пор не получила своего логического завершения. Мошенники продолжают слать угрозы, прозрачно намекая на возможное продолжение этой кошмарной ситуации и запугивая семью непредсказуемыми последствиями.