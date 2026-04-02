Известная актриса Лили Коллинз, которой сейчас 37 лет, порадовала своих подписчиков в социальных сетях, приоткрыв завесу над личной жизнью. Она опубликовала серию трогательных кадров, на которых запечатлена со своим супругом, талантливым режиссёром Чарли Макдауэллом, и их очаровательной годовалой дочерью Туве. В этой подборке снимков Лили предстаёт в разных образах: вот она блистает в элегантном чёрном платье на светском приёме, а вот уже наслаждается безмятежными моментами на лоне природы в кругу семьи. Подпись к посту ясно даёт понять приоритеты звезды: "Баланс работы и личной жизни".

Стоит отметить, что Лили довольно редко балует публику снимками своей годовалой дочери Туве, появившейся на свет благодаря суррогатной матери. И в этот раз актриса решила оставить интригу, прикрыв личико малышки забавным эмодзи. Тем не менее, преданные поклонники Коллинз были в восторге от возможности хоть краешком глаза взглянуть на наследницу звёздной пары.

История любви Лили и Чарли

Для тех, кто, возможно, забыл, напомним: яркая звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз начала свои романтические отношения с режиссёром Чарли Макдауэллом в 2019 году. Их любовь развивалась стремительно, и уже спустя год Чарли сделал Лили предложение руки и сердца. В 2021 году актриса по-настоящему ошеломила публику, внезапно опубликовав в своих социальных сетях потрясающие фотографии со своей свадьбы. На этих чудесных снимках Лили, облачённая в великолепное платье от Ralph Lauren, излучает счастье, празднуя это знаменательное событие в окружении самых близких друзей и родных у живописных горячих источников Дантон, расположенных в штате Колорадо.

Трудности на пути к родительству

Несколько лет спустя после свадьбы, в 2023 году, Лили и Чарли стали счастливыми родителями, но их путь к этому был полон испытаний. Из-за серьёзных проблем со здоровьем, а именно перенесённых анорексии и булимии, Лили Коллинз не смогла выносить ребёнка самостоятельно. Поэтому их долгожданная дочь Туве появилась на свет благодаря суррогатной матери. Этот нестандартный способ обретения родительского счастья вызвал шквал критики в адрес пары в интернете, но они стойко выдержали все нападки.

