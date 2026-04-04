Витамин D давно считается одной из ключевых добавок для поддержания здоровья, особенно в зрелом возрасте. Однако современные исследования показывают, что его роль не так универсальна, как принято думать: он не предотвращает сердечно-сосудистые заболевания или рак, но остаётся важным элементом для других функций организма.

Почему витамин D важен

Витамин D помогает организму усваивать кальций, который необходим для поддержания прочности костей и нормальной работы мышц. С возрастом эти процессы замедляются: снижается физическая активность, меняется гормональный фон и усиливаются воспалительные процессы.

Это приводит к постепенной потере костной массы и снижению подвижности.

Влияние на кости

Исследования показывают, что витамин D действительно помогает поддерживать минеральную плотность костей, но эффект остаётся умеренным.

У людей до 65 лет:

около 600 IU в сочетании с кальцием повышают плотность костей примерно на 2%

увеличение дозы не даёт дополнительного эффекта

У людей старше 65 лет:

400–880 IU увеличивают плотность костей примерно на 1%

приём 800–1000 IU вместе с кальцием снижает риск падений

Даже небольшое улучшение имеет значение, поскольку с возрастом костная масса снижается ежегодно.

Влияние на мышцы

Витамин D также влияет на мышечную силу, особенно в нижней части тела.

У взрослых до 65 лет:

заметного влияния на силу рук нет

сила ног может увеличиваться на 6–25%

У людей старше 65 лет:

сила рук практически не меняется

сила ног повышается на 5–20%, что улучшает подвижность

Это особенно важно для профилактики падений.

Почему большие дозы — не решение

Распространённое мнение о том, что «чем больше, тем лучше», в случае витамина D не подтверждается.

Очень высокие дозировки, особенно при редком приёме, могут не только не приносить пользы, но и увеличивать риск травм. Оптимальный эффект достигается при умеренном и регулярном приёме.

Оптимальный подход

Специалисты рекомендуют придерживаться дозировки около 600–1000 IU в сутки. В ряде случаев допускаются более высокие значения, но только под контролем врача.

Перед началом приёма желательно проверить уровень витамина D в крови — это позволит подобрать индивидуальную дозу.

Роль питания

Витамин D можно получать не только из добавок, но и из пищи. Например, один стакан молока содержит около 100 IU.

Сбалансированное питание в сочетании с умеренным приёмом добавок помогает поддерживать необходимый уровень этого витамина.

Витамин D не является универсальным средством от всех возрастных проблем, однако он играет важную роль в поддержании здоровья костей и мышц. При правильном подходе он помогает сохранить подвижность и снизить риски, связанные с возрастными изменениями.