Дева Кассель, 21-летняя наследница звездной пары Моники Беллуччи и Венсана Касселя, стала главной звездой свежего выпуска журнала Numéro. Она не только украсила обложку, но и приняла участие в захватывающей фотосессии, примерив потрясающие образы от Dior.

Для обложки Дева выбрала эффектное белое макси-платье с оригинальной объемной юбкой, изящно дополненной бантом. Этот образ был искусно завершен ярко-зелеными туфлями на каблуках, стильной укладкой с эффектом "мокрых" волос и выразительным макияжем с черными стрелками, подчеркивающими ее взгляд. В ходе съемки Кассель продемонстрировала поразительное разнообразие нарядов: от мистического готического черного до нежного розового с цветочными мотивами, от загадочного образа с вуалью на лице и многослойной юбкой до чувственного с орхидеей в руках, и, наконец, безупречно элегантного белого платья.

Совсем недавно, в начале марта, Дева ярко заявила о себе на Неделе моды в Париже, появившись в стильной синей рубашке в полоску и элегантной черной юбке миди. А еще чуть раньше, в конце февраля, она впечатлила публику, снявшись для Vanity Fair в откровенной фотосессии в нижнем белье.

Семейные узы: Дева Кассель и ее звездные родители

Стоит напомнить, что Дева Кассель является старшей дочерью легендарной итальянской актрисы Моники Беллуччи и харизматичного французского актера Венсана Касселя. Звездная пара провела вместе 14 лет, прежде чем расстаться в 2013 году. Их развод прошел без скандалов и публичных обвинений, они сумели сохранить теплые дружеские отношения, сосредоточившись на благополучии своих детей. Помимо Девы, у них есть также младшая дочь по имени Леони. После расставания с Моникой, Венсан Кассель связал себя узами брака с моделью Тиной Кунаки, которая моложе его на тридцать лет. В 2019 году у них родилась дочь Амазони, но спустя четыре года их пути разошлись. В 2023 году актер начал встречаться с моделью Нарой Баптистой, которую многие поначалу сравнивали с Тиной. В прошлом году у этой пары родился сын Каэтано. К слову, ранее младшая сестра Девы, Леони, также успела поработать моделью, снявшись вместе с матерью для страниц культового журнала Vogue.

Автор фото: Brigitte Niedermair Studio.