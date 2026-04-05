Дмитрий Маликов, всегда отличавшийся элегантностью, решился на кардинальную смену имиджа ради своего нового видеоклипа. В нём артист анонсирует выход свежей композиции на бессмертные стихи Афанасия Фета "Я пришёл к тебе с приветом". В этом ролике, который, судя по всему, был частично создан с применением нейросетей, 56-летний музыкант предстаёт перед зрителями с густой бородой, облачённый в форму курьера, рассекающего на самокате и, по его словам, "доставляющего счастье". Комментарии под видео мгновенно наполнились бурными обсуждениями как самого клипа, так и необычного преображения звезды. Поклонники не скрывают своего восторга, оставляя фразы: "Где заказать такую доставку?", "Прикольно и очень неожиданно", "Какой красивый мужчина".

Фото: Кадр из видео

Возвращение на волне успеха

Дмитрий Маликов, чья пиковая популярность пришлась на лихие 90-е, в последние годы переживает настоящий ренессанс, завоёвывая сердца уже совершенно новой, молодой аудитории. Этот виток славы во многом обусловлен его невероятно успешными и завирусившимися постами в социальных сетях (например, когда он с присущей ему добротой спрашивал у подписчиков, как у них дела), искромётным юмором и удивительной способностью улавливать актуальные тренды. Артист активно создаёт контент для TikTok, охотно участвует в коллаборациях с современными исполнителями и успешно сотрудничает с популярными блогерами и стримерами.

Фото: архивы пресс-служб. Instagram.