Астрологические прогнозы нередко описывают периоды, когда людям проще отпустить прошлые ошибки и изменить привычные сценарии поведения. По мнению астрологов, до конца 2026 года для некоторых знаков зодиака может наступить этап внутреннего пересмотра и обновления.

Скорпион: завершение старых историй

Скорпионам приписывают период, связанный с подведением итогов. Речь идёт о завершении затянувшихся ситуаций, эмоциональных конфликтов и нерешённых вопросов.

Считается, что именно через прощение — как других, так и себя — представители этого знака смогут освободиться от прошлого и сосредоточиться на будущем.

Близнецы: отказ от поверхностных связей

Для Близнецов этот этап связывают с переоценкой общения. Астрологи говорят о сокращении круга контактов и переходе к более искренним отношениям.

Ожидается, что важную роль сыграет способность слушать себя и избегать пустых обещаний.

Рыбы: выход из иллюзий

Рыбам приписывают период, когда приходится отказаться от идеализации окружающих. Это может привести к более реалистичному взгляду на отношения и собственные ожидания.

В результате усиливается уверенность и способность выстраивать границы.

Дева: ослабление внутреннего давления

Для Дев прогнозируют снижение влияния перфекционизма. Представителям этого знака рекомендуют меньше требовать от себя и допускать несовершенство.

Такой подход может помочь снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние.

Козерог: пересмотр ответственности

Козерогам астрологи советуют пересмотреть отношение к обязанностям. Речь идёт о готовности отказаться от лишней нагрузки и сосредоточиться на собственных целях.

Этот период связывают с формированием более устойчивого баланса между работой и личной жизнью.

Новый этап без мистики

Эксперты подчёркивают, что подобные прогнозы носят обобщённый характер и не имеют научного подтверждения. Тем не менее, они могут служить поводом для личной рефлексии и переоценки жизненных приоритетов.

В конечном счёте изменения зависят не от «кармических бонусов», а от решений и действий самого человека.