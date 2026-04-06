Голливудская дива Анджелина Джоли совершила очередной визит в Камбоджу. 50-летняя актриса посетила среднюю школу "Самлот" в провинции Баттамбанг, где тепло пообщалась как с учениками, так и с преподавательским составом. Для публичного выхода Джоли выбрала непринужденный образ: белый топ, свободные брюки и стильные солнцезащитные очки. В рамках поездки она внимательно изучила учебный процесс и проверила ход строительства нового общежития для школьников. Об этом знаменательном событии официально сообщило Министерство образования Камбоджи.

Камбоджа: второй дом и семейные узы

Неслучайно Анджелина Джоли с теплотой называет Камбоджу своим вторым домом. Именно здесь актриса провела время во время съемок культового фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" в 2000 году. А всего через несколько лет, в 2002 году, она вместе со своим тогдашним супругом Билли Бобом Торнтоном объявила о намерении усыновить семимесячного малыша Мэддокса, который появился на свет в одной из деревень провинции Баттамбанг. Интересно, что документы на усыновление ребенка Анджелина оформила исключительно на свое имя, а спустя всего три месяца после этого важного события их брак с Торнтоном распался.

Последние новости из жизни Анджелины

К слову, не так давно Анджелина Джоли была замечена на стильной вечеринке в Шанхае, где ее внешний вид вызвал бурное обсуждение в сети, и некоторые пользователи назвали актрису "неузнаваемой".

