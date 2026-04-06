Когда телефон важнее человека: чем опасен фаббинг 0 119

Дата публикации: 06.04.2026
Изображение к статье: Когда телефон важнее человека: чем опасен фаббинг

Смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни: они помогают общаться, работать и получать информацию. Однако вместе с удобством пришла и новая проблема — ситуация, когда экран начинает вытеснять живое общение. Это явление получило название «фаббинг» (сочетание слов phone и snubbing) — привычка уделять больше внимания телефону, чем людям рядом.

Что такое фаббинг

Фаббинг — это поведение, при котором человек игнорирует собеседника, отвлекаясь на смартфон. Особенно болезненно это воспринимается в близких отношениях, когда вместо вовлечённости возникает ощущение дистанции.

Со временем телефон превращается в барьер, который мешает полноценному общению.

Почему возникает эта привычка

Одной из причин становится страх упустить что-то важное — сообщения, новости или события. Это явление известно как FOMO и напрямую связано с постоянной проверкой телефона.

Кроме того, смартфон часто используется как способ избежать дискомфорта. В ситуациях тревоги или неловкости человек предпочитает «уйти» в экран.

Свою роль играет и зависимость от уведомлений: лайки, сообщения и обновления формируют привычку постоянно возвращаться к устройству. Эффект мгновенного вознаграждения усиливает это поведение и снижает самоконтроль.

Как это влияет на отношения

Фаббинг чаще всего направлен на самых близких — партнёров, друзей и членов семьи. При этом последствия могут быть серьёзными.

Он снижает уровень эмоциональной близости, вызывает чувство игнорирования и может усиливать ревность. Со временем падает удовлетворённость отношениями, а общение становится поверхностным.

Кроме того, подобное поведение воспринимается как неуважение и нарушает доверие между людьми.

Последствия для психики

Постоянное отвлечение на смартфон может усиливать чувство одиночества и снижать ощущение принадлежности.

Исследования показывают, что чрезмерное использование гаджетов связано с ростом тревожности и снижением качества социальных связей.

Как снизить влияние фаббинга

Чтобы сохранить отношения, важно выработать осознанное отношение к технологиям.

Полезно вводить периоды без телефона — например, во время ужина или общения. Также помогает договорённость о правилах использования гаджетов в паре или семье.

Важно отслеживать собственные привычки и стараться уделять внимание человеку, который находится рядом. Открытый разговор о проблеме помогает найти баланс и избежать недопонимания.

Смартфоны делают жизнь удобнее, но могут незаметно разрушать качество общения. Осознанный контроль внимания помогает сохранить близость, доверие и полноценный контакт с окружающими.

