Принц и принцесса Уэльские вместе со своими наследниками отметили Пасху, посетив торжественную службу в часовне Святого Георгия, где их ждали король Карл III и королева Камилла.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, в сопровождении своих троих детей — 12-летнего принца Джорджа, 11-летней принцессы Шарлотты и семилетнего принца Луи — прибыли на пасхальную службу. Они присоединились к Его Величеству королю Карлу III и королеве Камилле в исторической часовне Святого Георгия, где собралась вся семья Уэльских.

Королевские гости и отсутствующие члены семьи

На этой торжественной пасхальной службе к Уэльским присоединились и другие представители королевской семьи. Среди присутствующих были принцесса Анна, принц Эдвард, Джеймс Уэссексий, Питер Филлипс и многие другие. Однако, некоторые члены семьи отсутствовали. В частности, опальный принц Эндрю, его бывшая супруга Сара Фергюсон, а также их дочери Евгения и Беатрис не были замечены на праздновании у короля Карла III. После скандала, связанного с делом Джеффри Эпштейна и арестом Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, принцессы Йоркские, по слухам, перестали получать приглашения на королевские мероприятия. Более того, утверждается, что принц Уильям даже посоветовал своим родственникам избегать совместных снимков с кузинами, чтобы держать их «на расстоянии вытянутой руки» как минимум до конца текущего года.

Личные трудности принцессы Беатрис

Скандал, окутавший отца, серьезно повлиял на личную жизнь принцессы Беатрис. По слухам, ее отношения с мужем, бизнесменом Эдоардо Мапелли-Моцци, переживают не лучшие времена. Инсайдеры сообщают, что Эдоардо заметно отдалился от супруги, предпочитая проводить больше времени в заграничных командировках, чем дома.