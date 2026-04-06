Принц Гарри и Арчи на лыжах: Меган Маркл поделилась трогательным видео

Дата публикации: 06.04.2026
Герцогиня Сассекская опубликовала редкие кадры, где её муж и сын наслаждаются зимними забавами на склоне.

Меган Маркл порадовала поклонников, опубликовав короткий видеоролик, где её супруг, принц Гарри, и их сын Арчи вместе катаются на лыжах.В этом трогательном видео, снятом со спины, 41-летний герцог Сассекский уверенно скользит по заснеженным склонам впереди, а за ним, петляя зигзагами, следует его шестилетний сын. Маркл, которой 44 года, с нежностью подписала ролик: "Мои мальчики. Быстро учишься, Арчи! Так горжусь тобой".

Очевидно, принц Гарри передаёт своим детям страсть к зимним видам спорта. Ещё в детстве он сам с удовольствием катался на лыжах со своими родителями — принцессой Дианой и будущим королём Карлом III — на знаменитом швейцарском курорте Клостерс. В декабре 2025 года принца Гарри снова видели на горнолыжном отдыхе в Аспене, на этот раз в компании аргентинского игрока в поло и его близкого друга Начо Фигераса.

Меган Маркл, известная в то время голливудская звезда, и принц Гарри объявили о своей помолвке в ноябре 2017 года, что стало настоящей сенсацией для мировых медиа. Их великолепная свадьба состоялась в Виндзорском замке 19 мая 2018 года, и за ней в прямом эфире следили миллионы зрителей по всему миру. Спустя год, в мае 2019 года, у пары родился первенец — сын Арчи.

Вскоре после рождения Арчи супруги приняли резонансное решение отказаться от выполнения королевских обязанностей и перебрались в Калифорнию, стремясь к большей приватности и независимости. Там, в июне 2021 года, у них появилась на свет дочь Лилибет, названная в честь её прабабушки, королевы Елизаветы II.

Хотя пара обычно старается не показывать лица своих детей, Меган регулярно делится их фотографиями и видео в социальных сетях. Арчи и Лилибет также уже успели появиться в документальном проекте своей матери для Netflix.

