Работают ли тейпы: ученые оценили популярный метод

Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Работают ли тейпы: ученые оценили популярный метод

Кинезиотейпинг давно стал популярным способом борьбы с болью и дискомфортом в мышцах и суставах. Яркие полоски тейпов можно увидеть как у профессиональных спортсменов, так и у людей, далеких от спорта. Однако научные данные показывают: эффект этого метода может быть не таким значительным, как принято считать.

Кратковременное облегчение

Согласно результатам крупных исследований, применение тейпов действительно может давать небольшой положительный эффект сразу после наклеивания. Отмечается умеренное снижение болевых ощущений и незначительное улучшение подвижности.

Однако этот эффект, как правило, носит кратковременный характер и быстро исчезает.

Нет доказательств долгосрочного результата

При оценке длительного воздействия кинезиотейпинга ученые не обнаружили убедительных доказательств его эффективности. В долгосрочной перспективе тейпы не оказывают значимого влияния на состояние мышц, суставов или восстановление после травм.

Это означает, что рассчитывать на устойчивый лечебный эффект от тейпов не стоит.

Роль психологии и восприятия

Исследователи отмечают, что часть положительного эффекта может быть связана с психологическими механизмами. Ощущение поддержки, внимание к телу и ожидание улучшения способны усиливать субъективное восприятие облегчения.

Именно поэтому тейпы могут «работать» на уровне ощущений, даже если физиологический эффект минимален.

Безопасность и разумное использование

Несмотря на ограниченную эффективность, кинезиотейпинг считается безопасным методом при правильном применении. Он может использоваться как вспомогательное средство, например, для временного облегчения дискомфорта.

Что важно помнить

Специалисты подчеркивают: тейпы не должны заменять полноценное лечение, физическую терапию и регулярную активность. При болях и травмах ключевую роль по-прежнему играют диагностика, упражнения и рекомендации врача.

Кинезиотейпинг может быть дополнительным инструментом, но не универсальным решением проблемы.

