Проблемы с памятью и ощущение так называемого «тумана в голове», на которые нередко жалуются женщины в период менопаузы, не означают стойкого ухудшения когнитивных функций.

К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Women's Health.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 14 234 женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Участниц разделили на три группы — до менопаузы, в переходный период и после ее наступления — и предложили пройти онлайн-тесты, оценивающие память, внимание и логическое мышление.

Выяснилось, что различия в результатах между группами были незначительными.

При этом многие женщины сообщали о забывчивости, сложностях с концентрацией и ощущении «затуманенности» мышления. Однако эти субъективные жалобы лишь слабо совпадали с реальными показателями когнитивных тестов.

Дополнительный анализ показал, что подобные ощущения чаще связаны с психологическими факторами — например, тревожностью, стрессом или сниженным настроением. По мнению авторов исследования, это подтверждает: неприятные симптомы могут действительно возникать в период менопаузы, но они не свидетельствуют о долговременном ухудшении работы мозга.

Специалисты также напомнили, что на память и концентрацию влияют и другие факторы. Среди них — хроническая усталость, стресс, нехватка сна, низкая физическая активность, а также дефицит витаминов (в частности, B12) и минералов, необходимых для нормальной работы нервной системы.