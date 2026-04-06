Слабосолёная сельдь в сочетании с пикантным луком и густой сметаной за двое-трое суток приобретает кремовую текстуру, насыщенный вкус и невероятную нежность. Рассказываем, как приготовить маринад.
Ингредиенты:
одна слабосолёная сельдь;
200 граммов сметаны;
одна столовая ложка шестипроцентного яблочного уксуса;
половина столовой ложки сахара без горки;
половина луковицы;
перец по вкусу.
Приготовление:
Рыбу очищают и разбирают на филе, которое затем нарезают кусочками шириной два сантиметра. Половину луковицы чистят и шинкуют полукольцами. В отдельной ёмкости смешивают яблочный уксус, сахар и перец.
Сельдь выкладывают в стеклянную форму в один слой, сверху распределяют лук и заливают подготовленным маринадом. При использовании банки ингредиенты допускается укладывать слоями. Дополнительная соль, как правило, не требуется.
Поверх рыбы и лука равномерно распределяют 200 граммов сметаны, которая должна полностью покрыть ингредиенты. Ёмкость закрывают крышкой, фольгой или плёнкой и отправляют в холодильник на два-три дня для маринования.
