С окончанием холодного сезона важно не просто убрать зимнюю одежду в шкаф, а правильно подготовить её к хранению. Неправильные условия могут привести к появлению влаги, неприятного запаха, повреждению ткани или даже насекомым.

Выбирайте правильные контейнеры

Один из ключевых факторов — защита от влаги и пыли. Эксперты советуют использовать герметичные или вакуумные контейнеры, которые помогают сохранить вещи в хорошем состоянии и экономят место.

«Я очень рекомендую герметичные или вакуумные контейнеры, чтобы влага или насекомые не могли повредить ткани или хрупкие материалы», — отмечает эксперт по организации Аарон Ширли.

При этом важно помнить, что деликатные вещи или одежду с декором не стоит сжимать вакуумом.

«Убедитесь, что вы не вакуумируете деликатную одежду или вещи с хрупким декором, они не выдержат давления», — объясняет консультант Эмили ДеФордж.

Подписывайте и систематизируйте

Чтобы не тратить время на поиски, лучше заранее организовать хранение. Подписывайте коробки и контейнеры, а также ведите список вещей.

«Когда я помогаю своим клиентам сложить вещи для дальнейшего хранения, я маркирую каждый контейнер пронумерованной карточкой», — делится ДеФордж.

Это особенно удобно, если вещей много и они распределены по разным местам.

Учитывайте условия хранения

Температура и влажность играют решающую роль. Лучше выбирать сухие помещения с относительно стабильными условиями.

Картонные коробки не всегда подходят: они могут деформироваться и впитывать влагу. Если помещение влажное, стоит использовать влагопоглотители.

Также не рекомендуется хранить одежду на чердаках или в подвалах, где сложно контролировать климат.

Используйте дополнительное пространство

Если в шкафу не хватает места, можно задействовать альтернативные зоны хранения. Подойдут контейнеры под кроватью или даже чемоданы.

«Хорошо сложенный комплект багажа неплохо смотрится в шкафу, но нет ни одной причины, чтобы он стоял пустым», — говорит ДеФордж.

Стирайте вещи перед хранением

Перед тем как убрать одежду на несколько месяцев, её необходимо постирать или почистить. Это помогает избежать неприятного запаха и появления пятен.

Эксперт по стирке Линли Макконнелл советует проверять карманы и выбирать деликатный режим.

«Я знаю, что это звучит очень просто, но это может так же испортить вашу стиральную машину и ваши вещи», — подчёркивает она.

Правильно сушите пуховики

После стирки важно уделить внимание сушке. Пуховики нельзя оставлять влажными — наполнитель может сбиться.

«Шар для сушки здесь является ключевым, потому что он должен растрясти пух», — отмечает Макконнелл, рекомендуя использовать сушильные шары или теннисные мячи.

Не забывайте про аксессуары

Шапки, шарфы и перчатки также требуют аккуратного ухода. Вязаные изделия лучше стирать вручную, чтобы они не потеряли форму.

«Не выкручивайте», — советует Макконнелл, рекомендуя аккуратно удалять лишнюю влагу.

Хранить аксессуары стоит в сухом и прохладном месте, используя натуральные средства защиты от моли, например лаванду или кедровые шарики.