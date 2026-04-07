Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания из-за своего отсутствия в списке гостей Met Gala — одного из главных модных событий года. Несмотря на то что среди приглашённых фигурируют её известные знакомые, герцогиня Сассекская не получила приглашения.

Кто формирует список гостей

Ключевую роль в формировании списка приглашённых традиционно играет главный редактор Vogue Анна Винтур. По данным СМИ, именно она принимает финальные решения о том, кто окажется среди гостей бала.

Возможные причины

В светской хронике обсуждают, что отсутствие приглашения может быть связано с давним конфликтом. По неофициальной информации, напряжение возникло ещё в 2022 году, когда Маркл якобы пыталась повлиять на условия сотрудничества с журналом, что вызвало недовольство со стороны редакции.

Официального подтверждения этой версии нет.

Контекст и реакция

Интерес подогревает тот факт, что среди гостей и сопредседателей бала фигурируют звёзды, с которыми Маркл связывают дружеские отношения, включая Бейонсе и Винус Уильямс.

В социальных сетях активно обсуждают ситуацию, выдвигая различные версии и нередко иронизируя над отсутствием герцогини на мероприятии.

Met Gala остаётся закрытым событием с ограниченным списком приглашённых, и причины включения или исключения конкретных персон редко комментируются публично.