Дженнифер Энистон порадовала поклонников редким фото с бойфрендом-гипнотерапевтом

Люблю!
Дата публикации: 07.04.2026
Актриса поделилась трогательными моментами празднования Пасхи в компании друзей и своего возлюбленного.

Известная 57-летняя актриса Дженнифер Энистон недавно порадовала своих подписчиков в социальных сетях, выложив редкий совместный снимок с 50-летним Джимом Кёртисом, своим бойфрендом. Эти кадры были опубликованы в честь светлого праздника Пасхи. На них звезда запечатлена в окружении близких, среди которых была и её давняя подруга, коллега по культовому сериалу "Друзья" Кортни Кокс. Один из снимков особенно привлек внимание: на нем Энистон нежно обнимает своего избранника. На другом фото Джим Кёртис позирует с одной из их очаровательных собак.

Стоит отметить, что слухи о романтических отношениях Дженнифер Энистон с Джимом Кёртисом, известным гипнотерапевтом, "тренером по трансформации" и экспертом по отношениям, впервые появились прошлым летом. Тогда влюбленных видели на совместном отдыхе, а спустя несколько месяцев актриса впервые официально показала их совместный снимок в своем Instagram.

Личная жизнь и прошлые браки

До этого Дженнифер Энистон дважды связывала себя узами брака. Её первый брак с Брэдом Питтом завершился разводом в 2005 году, спустя пять лет после свадьбы, на фоне его романа с Анджелиной Джоли. В 2015 году Энистон снова вышла замуж, на этот раз за Джастина Теру, но и этот союз продлился всего три года. Актриса неоднократно делилась в интервью, что долгие годы мечтала о детях, но, к сожалению, её мечта не сбылась. Она также упоминала, что не рассматривала усыновление, поскольку всегда стремилась к тому, чтобы у её ребёнка была её собственная ДНК.

Фото: jenniferaniston/Instagram

