Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Генри Кавилл назвал условие участия в новом фильме о «Джеймсе Бонде»

Люблю!
Дата публикации: 07.04.2026
Британский актёр Генри Кавилл, которого уже не раз называли возможным кандидатом на роль нового агента 007, рассказал, при каком условии он готов присоединиться к знаменитой франшизе «Джеймс Бонд».

Не Бонд, но часть франшизы

Актёр признался, что не рассматривает себя в роли самого супершпиона. По его словам, возраст может стать препятствием для участия в классическом амплуа героя.

«Я не отказывался от роли, просто время уже прошло. Какой актёр не мечтал бы сыграть Джеймса Бонда? Но мне уже 42 года, меня сочтут слишком старым для этой роли», — отметил Кавилл.

Роль, которая его интересует

При этом артист не исключает участия в проекте, если ему предложат другую, более подходящую роль. В частности, его привлекает образ антагониста.

Кавилл подчеркнул, что персонаж злодея в «бондиане» может быть особенно интересен с точки зрения актёрской работы и глубины раскрытия характера.

Что известно о новом фильме

В настоящее время разработкой следующей части франшизы «Джеймс Бонд» занимается компания Amazon MGM Studios. Ожидается, что режиссёром проекта выступит Дени Вильнёв.

Фильм находится на стадии подготовки, и окончательный актёрский состав пока не объявлен.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео