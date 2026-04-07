Британский актёр Генри Кавилл, которого уже не раз называли возможным кандидатом на роль нового агента 007, рассказал, при каком условии он готов присоединиться к знаменитой франшизе «Джеймс Бонд».

Не Бонд, но часть франшизы

Актёр признался, что не рассматривает себя в роли самого супершпиона. По его словам, возраст может стать препятствием для участия в классическом амплуа героя.

«Я не отказывался от роли, просто время уже прошло. Какой актёр не мечтал бы сыграть Джеймса Бонда? Но мне уже 42 года, меня сочтут слишком старым для этой роли», — отметил Кавилл.

Роль, которая его интересует

При этом артист не исключает участия в проекте, если ему предложат другую, более подходящую роль. В частности, его привлекает образ антагониста.

Кавилл подчеркнул, что персонаж злодея в «бондиане» может быть особенно интересен с точки зрения актёрской работы и глубины раскрытия характера.

Что известно о новом фильме

В настоящее время разработкой следующей части франшизы «Джеймс Бонд» занимается компания Amazon MGM Studios. Ожидается, что режиссёром проекта выступит Дени Вильнёв.

Фильм находится на стадии подготовки, и окончательный актёрский состав пока не объявлен.