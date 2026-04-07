Запеканка с курицей и брокколи — сытное и полезное блюдо, которое отлично подойдёт для семейного обеда или ужина. Нежная текстура и сбалансированный вкус сделают его фаворитом среди домашних запеканок.

Ингредиенты:

куриное филе (фарш) — 500 граммов;

брокколи — 350 граммов;

твёрдый сыр — 120 граммов;

яйца — две штуки;

шампиньоны — 100 граммов;

соль и специи — по вкусу.

Приготовление:

Сначала нужно нарезать брокколи, курицу и шампиньоны, а сыр натереть на крупной тёрке. Мясо кладут в блендер и измельчают. Затем в форму для запекания нужно выложить брокколи и посыпать половиной натёртого сыра, сверху разместить фарш.

После этого следует смешать в отдельной миске яйца, соль, специи и шампиньоны, залить полученной смесью запеканку и посыпать оставшимся сыром. Готовить блюдо нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке полчаса.