Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Идея для ужина: сочная и ароматная запеканка с брокколи

Люблю!
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Запеканка с курицей и брокколи — сытное и полезное блюдо, которое отлично подойдёт для семейного обеда или ужина. Нежная текстура и сбалансированный вкус сделают его фаворитом среди домашних запеканок.

Ингредиенты:

  • куриное филе (фарш) — 500 граммов;

  • брокколи — 350 граммов;

  • твёрдый сыр — 120 граммов;

  • яйца — две штуки;

  • шампиньоны — 100 граммов;

  • соль и специи — по вкусу.

Приготовление:

Сначала нужно нарезать брокколи, курицу и шампиньоны, а сыр натереть на крупной тёрке. Мясо кладут в блендер и измельчают. Затем в форму для запекания нужно выложить брокколи и посыпать половиной натёртого сыра, сверху разместить фарш.

После этого следует смешать в отдельной миске яйца, соль, специи и шампиньоны, залить полученной смесью запеканку и посыпать оставшимся сыром. Готовить блюдо нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке полчаса.

#кулинария #сыр #курица #яйца #еда #полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео