Запеканка с курицей и брокколи — сытное и полезное блюдо, которое отлично подойдёт для семейного обеда или ужина. Нежная текстура и сбалансированный вкус сделают его фаворитом среди домашних запеканок.
Ингредиенты:
-
куриное филе (фарш) — 500 граммов;
-
брокколи — 350 граммов;
-
твёрдый сыр — 120 граммов;
-
яйца — две штуки;
-
шампиньоны — 100 граммов;
-
соль и специи — по вкусу.
Приготовление:
Сначала нужно нарезать брокколи, курицу и шампиньоны, а сыр натереть на крупной тёрке. Мясо кладут в блендер и измельчают. Затем в форму для запекания нужно выложить брокколи и посыпать половиной натёртого сыра, сверху разместить фарш.
После этого следует смешать в отдельной миске яйца, соль, специи и шампиньоны, залить полученной смесью запеканку и посыпать оставшимся сыром. Готовить блюдо нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке полчаса.
