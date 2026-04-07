Клещи, попавшие в дом с улицы, могут оставаться опасными значительно дольше, чем принято считать. По данным исследований, эти паразиты способны выживать в квартире от нескольких дней до почти месяца — многое зависит от условий и типа поверхности.

Где клещи сохраняются дольше

На мягких и пористых покрытиях, таких как ковры, клещи живут дольше всего. Также подходящей для них средой оказываются виниловые поверхности. А вот на гладких и твердых материалах, например плитке, паразиты погибают значительно быстрее.

Как снизить риск

Даже после прогулки опасность полностью не исчезает: клещи могут остаться на одежде, коже или домашних животных. Чтобы снизить риск, важно внимательно осматривать себя и питомцев после возвращения домой, по возможности стирать или сушить одежду и принимать душ. Такие простые меры помогают избежать контакта с паразитами и снизить вероятность укуса.