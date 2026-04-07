Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Клещи могут жить в квартире неделями: чем это опасно и что нужно знать 0 132

Люблю!
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Клещи, попавшие в дом с улицы, могут оставаться опасными значительно дольше, чем принято считать. По данным исследований, эти паразиты способны выживать в квартире от нескольких дней до почти месяца — многое зависит от условий и типа поверхности.

Где клещи сохраняются дольше

На мягких и пористых покрытиях, таких как ковры, клещи живут дольше всего. Также подходящей для них средой оказываются виниловые поверхности. А вот на гладких и твердых материалах, например плитке, паразиты погибают значительно быстрее.

Как снизить риск

Даже после прогулки опасность полностью не исчезает: клещи могут остаться на одежде, коже или домашних животных. Чтобы снизить риск, важно внимательно осматривать себя и питомцев после возвращения домой, по возможности стирать или сушить одежду и принимать душ. Такие простые меры помогают избежать контакта с паразитами и снизить вероятность укуса.

#домашние животные #безопасность #клещи #профилактика #исследования #гигиена #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео