Модный приговор: Меган Маркл и принц Гарри остались без Met Gala – что пошло не так?

Дата публикации: 07.04.2026
Герцоги Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, не появятся на одном из самых престижных модных мероприятий года, Met Gala, несмотря на их звездные знакомства и амбиции в индустрии.

Меган Маркл, супруга принца Гарри, давно мечтает о покорении мира высокой моды, но ее амбиции, похоже, вновь столкнулись с препятствием. Герцогиню Сассекскую не пригласили на самое ожидаемое светское событие года — Met Gala. Примечательно, что среди ведущих бала числятся подруга Меган, Бейонсе, а также Винус Уильямс, сестра ее близкой приятельницы Серены. Однако даже такая мощная поддержка не смогла обеспечить паре заветное приглашение, сообщает издание The News International.

Неумолимая Анна Винтур

Основной причиной отсутствия герцогов Сассекских на Met Gala называют Анну Винтур, которая фактически руководит этим грандиозным мероприятием. Источники утверждают, что легендарная экс-главный редактор Vogue давно не испытывает особой симпатии к Меган.

Горький опыт с Vogue

У Винтур уже был непростой опыт общения с герцогиней Сассексской, оставивший после себя неприятный осадок. В 2022 году 44-летняя Меган отчаянно пыталась добиться появления сразу на двух обложках — американского и британского Vogue. Однако ей было отказано. Тогда Меган выдвинула весьма жесткие условия: полный контроль над выбором фотографа, автора текста, финальным монтажом, подбором фотографий и, конечно, самой обложкой. "Никто этого не получает. Даже Бейонсе", — прокомментировал ситуацию инсайдер. Когда Эдвард Эннинфул, занимавший тогда пост главреда британского Vogue, не смог выполнить эти требования, Меган обратилась напрямую к Анне Винтур, но та "не заинтересовалась". По слухам, зум-встреча состоялась лишь из вежливости.

Реакция публики

Пользователи социальных сетей уже вовсю иронизируют над сложившейся ситуацией. Среди комментариев можно найти такие: "Меган дружит с Бейонсе, но Бейонсе не дружит с Меган", "Их слишком много", "Она, наверное, скажет, что сама отказалась от приглашения".

