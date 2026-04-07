Рыбные котлеты — отличный вариант для легкого и сбалансированного ужина. Добавление творога и сыра делает их особенно нежными и сочными, а запекание в духовке позволяет сохранить вкус без лишнего жира.
Ингредиенты
- филе минтая — 500 г
- творог — 100 г
- твердый сыр — 60 г
- яйцо — 1 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- сливочное масло — 40 г
- растительное масло — 1 ст. л.
- укроп — 2 веточки
- соль, черный молотый перец — по вкусу
- панировочные сухари — по необходимости
Подготовка ингредиентов
Подготовьте основу
Лук очистите и нарежьте средними кубиками. Филе рыбы промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Измельчите продукты
Филе минтая вместе с луком пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.
Подготовьте добавки
Сыр натрите на мелкой терке. Укроп мелко порубите. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.
Приготовление
Смешайте фарш
К рыбной массе добавьте яйцо, творог, тертый сыр, зелень и мягкое сливочное масло. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородности. Фарш должен получиться мягким и пластичным.
Сформируйте котлеты
Слегка смочите руки водой, сформируйте аккуратные котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях со всех сторон.
Подготовьте форму
Форму для запекания застелите пергаментной бумагой и слегка смажьте растительным маслом, чтобы котлеты не прилипли.
Запекайте
Выложите котлеты в форму и отправьте в заранее разогретую до 180 °C духовку. Готовьте около 30 минут до появления румяной корочки. При желании в середине приготовления котлеты можно перевернуть для более равномерного запекания.
Советы
Выбор рыбы
Для рецепта подойдет не только минтай, но и любая другая нежирная рыба — например, хек или треска.
Творог
Используйте творог любой жирности, но для более нежной текстуры лучше выбирать мягкий, без крупинок.
Подача
Подавайте котлеты горячими с картофельным пюре, рисом или свежими овощами. Также они отлично сочетаются с легким йогуртовым соусом или сметаной.
