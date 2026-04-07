Нежные рыбные котлеты с творогом и сыром: простой рецепт в духовке

Люблю!
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нежные рыбные котлеты с творогом и сыром: простой рецепт в духовке

Рыбные котлеты — отличный вариант для легкого и сбалансированного ужина. Добавление творога и сыра делает их особенно нежными и сочными, а запекание в духовке позволяет сохранить вкус без лишнего жира.

Ингредиенты

  • филе минтая — 500 г
  • творог — 100 г
  • твердый сыр — 60 г
  • яйцо — 1 шт.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • сливочное масло — 40 г
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • укроп — 2 веточки
  • соль, черный молотый перец — по вкусу
  • панировочные сухари — по необходимости

Подготовка ингредиентов

Подготовьте основу

Лук очистите и нарежьте средними кубиками. Филе рыбы промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Измельчите продукты

Филе минтая вместе с луком пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.

Подготовьте добавки

Сыр натрите на мелкой терке. Укроп мелко порубите. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Приготовление

Смешайте фарш

К рыбной массе добавьте яйцо, творог, тертый сыр, зелень и мягкое сливочное масло. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородности. Фарш должен получиться мягким и пластичным.

Сформируйте котлеты

Слегка смочите руки водой, сформируйте аккуратные котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях со всех сторон.

Подготовьте форму

Форму для запекания застелите пергаментной бумагой и слегка смажьте растительным маслом, чтобы котлеты не прилипли.

Запекайте

Выложите котлеты в форму и отправьте в заранее разогретую до 180 °C духовку. Готовьте около 30 минут до появления румяной корочки. При желании в середине приготовления котлеты можно перевернуть для более равномерного запекания.

Советы

Выбор рыбы

Для рецепта подойдет не только минтай, но и любая другая нежирная рыба — например, хек или треска.

Творог

Используйте творог любой жирности, но для более нежной текстуры лучше выбирать мягкий, без крупинок.

Подача

Подавайте котлеты горячими с картофельным пюре, рисом или свежими овощами. Также они отлично сочетаются с легким йогуртовым соусом или сметаной.

#кулинария #сыр #ужин #духовка #творог #еда
