Пиво при похмелье может привести к тромбу: мнение терапевта

Люблю!
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пиво при похмелье может привести к тромбу: мнение терапевта

Лечение похмелья пивом может привести к образованию тромба, предупредила терапевт Елена Кунаковская.

По словам специалиста, похмелье представляет собой состояние выраженной интоксикации организма после злоупотребления спиртным. Это не просто неприятное утро, а отравление и обезвоживание: этанол в печени расщепляется до ацетальдегида, который в 10-30 раз токсичнее алкоголя. Если доза была слишком большой, печень не успевает переработать яд в безопасную уксусную кислоту, и ацетальдегид накапливается, вызывая тошноту, головную боль и другие симптомы.

Кунаковская подчеркнула, что похмелье особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями или после длительного запоя. В этот период повышается вязкость крови и скачет артериальное давление. В итоге возрастает риск гипертонического криза, инсульта, инфаркта и аритмии. Кроме того, из‑за воздействия алкоголя может воспалиться поджелудочная железа, что грозит острым панкреатитом.

Эксперт отметила, что новая доза спиртного для снятия симптомов не только формирует зависимость, но и может замаскировать серьёзные проблемы, например, панкреатит или внутреннее кровотечение. Лучший способ восстановления — время, сон и вода с электролитами.

