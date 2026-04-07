Превращаем яичную скорлупу в мощную подкормку

Дата публикации: 07.04.2026
Яичная скорлупа — источник кальция для растений, но её нужно правильно обработать. Для получения полезного удобрения важно соблюсти технологию приготовления и дозировку.

Чтобы приготовить удобрение, берут скорлупу от десяти яиц и два стакана девятипроцентного уксуса. Скорлупу заливают уксусом и оставляют на сутки. В результате образуется ацетат кальция, который растения легко усваивают.

Полученную смесь разводят следующим образом: одна столовая ложка на один литр воды. Таким раствором поливают рассаду и комнатные растения раз в две недели. Это обеспечит растения необходимым кальцием и способствует их здоровому росту.

#сельское хозяйство #экология #растения #садоводство #советы дом #уксус #кальций
