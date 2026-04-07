Искусственный интеллект всё чаще воспринимается как инструмент, который должен освободить человека от рутины и сократить рабочее время. Однако на практике эффект оказывается противоположным: вместо облегчения нагрузки сотрудники начинают работать больше и интенсивнее.

Как ИИ меняет рабочий ритм

Исследования показывают, что внедрение ИИ не снижает объем задач, а, напротив, увеличивает его. Даже при отсутствии давления со стороны руководства сотрудники начинают выполнять больше работы и дольше оставаться на связи.

Одна из причин — изменение подхода к задачам. Люди чаще берут на себя дополнительные обязанности, которые раньше могли отложить или делегировать. Ускорение процессов создает ощущение, что можно успеть больше, и это постепенно становится новой нормой.

Рост многозадачности и нагрузки

ИИ задает другой темп работы: сотрудники ведут сразу несколько процессов, переключаются между задачами и взаимодействуют с несколькими инструментами одновременно.

Это усиливает когнитивную нагрузку. Несмотря на кажущуюся эффективность, постоянное переключение внимания приводит к усталости и снижению концентрации.

Расширение обязанностей

С появлением ИИ сотрудники начинают выполнять задачи, которые раньше не входили в их компетенции. Технологии дают возможность быстро осваивать новые направления, но вместе с этим увеличивается и объем ответственности.

В результате работа становится не только больше по количеству, но и сложнее по содержанию.

Время на проверку

Еще один фактор — необходимость контроля. Результаты, созданные с помощью ИИ, требуют дополнительной проверки и исправления.

На это уходит значительная часть времени, которое, казалось бы, должно было освободиться благодаря автоматизации.

Размывание границ работы

ИИ делает процесс работы почти незаметным: взаимодействие с ним похоже на обычную переписку.

Из-за этого сотрудники продолжают выполнять задачи вне рабочего времени — во время перерывов, вечером или даже ночью. Границы между работой и отдыхом становятся менее четкими.

Почему это становится проблемой

На первый взгляд, увеличение продуктивности выглядит выгодно. Но за этим скрывается рост напряжения и усталости.

Постоянная многозадачность, необходимость контроля и увеличение объема задач приводят к риску выгорания. При этом ожидания к сотрудникам растут, а ощущение перегрузки усиливается.

Как снизить нагрузку

Чтобы не попасть в ловушку бесконечной занятости, важно осознанно выстраивать работу с ИИ.

Полезно делать регулярные паузы, чтобы снизить напряжение и оценить прогресс. Не менее важно выполнять задачи последовательно, а не пытаться вести несколько процессов одновременно.

Кроме того, живое общение с коллегами помогает сохранять баланс и не превращать работу в непрерывный поток взаимодействия с технологиями.

Искусственный интеллект действительно способен повышать эффективность, но без четких границ и правил он легко превращается в инструмент, который увеличивает нагрузку вместо того, чтобы её снижать.