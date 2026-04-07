Искусственный интеллект всё чаще воспринимается как инструмент, который должен освободить человека от рутины и сократить рабочее время. Однако на практике эффект оказывается противоположным: вместо облегчения нагрузки сотрудники начинают работать больше и интенсивнее.
Как ИИ меняет рабочий ритм
Исследования показывают, что внедрение ИИ не снижает объем задач, а, напротив, увеличивает его. Даже при отсутствии давления со стороны руководства сотрудники начинают выполнять больше работы и дольше оставаться на связи.
Одна из причин — изменение подхода к задачам. Люди чаще берут на себя дополнительные обязанности, которые раньше могли отложить или делегировать. Ускорение процессов создает ощущение, что можно успеть больше, и это постепенно становится новой нормой.
Рост многозадачности и нагрузки
ИИ задает другой темп работы: сотрудники ведут сразу несколько процессов, переключаются между задачами и взаимодействуют с несколькими инструментами одновременно.
Это усиливает когнитивную нагрузку. Несмотря на кажущуюся эффективность, постоянное переключение внимания приводит к усталости и снижению концентрации.
Расширение обязанностей
С появлением ИИ сотрудники начинают выполнять задачи, которые раньше не входили в их компетенции. Технологии дают возможность быстро осваивать новые направления, но вместе с этим увеличивается и объем ответственности.
В результате работа становится не только больше по количеству, но и сложнее по содержанию.
Время на проверку
Еще один фактор — необходимость контроля. Результаты, созданные с помощью ИИ, требуют дополнительной проверки и исправления.
На это уходит значительная часть времени, которое, казалось бы, должно было освободиться благодаря автоматизации.
Размывание границ работы
ИИ делает процесс работы почти незаметным: взаимодействие с ним похоже на обычную переписку.
Из-за этого сотрудники продолжают выполнять задачи вне рабочего времени — во время перерывов, вечером или даже ночью. Границы между работой и отдыхом становятся менее четкими.
Почему это становится проблемой
На первый взгляд, увеличение продуктивности выглядит выгодно. Но за этим скрывается рост напряжения и усталости.
Постоянная многозадачность, необходимость контроля и увеличение объема задач приводят к риску выгорания. При этом ожидания к сотрудникам растут, а ощущение перегрузки усиливается.
Как снизить нагрузку
Чтобы не попасть в ловушку бесконечной занятости, важно осознанно выстраивать работу с ИИ.
Полезно делать регулярные паузы, чтобы снизить напряжение и оценить прогресс. Не менее важно выполнять задачи последовательно, а не пытаться вести несколько процессов одновременно.
Кроме того, живое общение с коллегами помогает сохранять баланс и не превращать работу в непрерывный поток взаимодействия с технологиями.
Искусственный интеллект действительно способен повышать эффективность, но без четких границ и правил он легко превращается в инструмент, который увеличивает нагрузку вместо того, чтобы её снижать.
