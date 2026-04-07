Астрологи уверены: дата рождения может многое рассказать о характере мужчины и его поведении в браке. По их наблюдениям, представители некоторых знаков чаще демонстрируют черты, которые могут осложнять семейную жизнь — от чрезмерной критики до стремления к полной независимости.

Дева: муж-критик

Мужчина-Дева стремится к порядку во всем — от быта до отношений. Он любит, когда все идет по плану, и редко отступает от своих правил. Однако это нередко оборачивается постоянными замечаниями в адрес супруги. Склонность к критике и придирчивость могут со временем вызывать напряжение и ощущение, что угодить ему невозможно.

Рак: эмоциональный манипулятор

Мужчина-Рак способен быть заботливым и романтичным, но его чувствительность часто имеет обратную сторону. Он может остро реагировать на мелочи, обижаться без видимой причины и создавать эмоциональное давление. В попытках добиться внимания или поддержки он иногда прибегает к манипуляциям.

Козерог: муж-контролер

Для мужчины-Козерога важны порядок, стабильность и достижения. Он привык держать ситуацию под контролем и требует того же от окружающих. В браке это может проявляться в жесткости и отсутствии гибкости. Часто работа и амбиции выходят на первый план, а эмоциональные потребности семьи остаются в тени.

Водолей: свободолюбивый супруг

Мужчина-Водолей ценит независимость и не спешит менять привычный образ жизни даже после свадьбы. Он может оставаться таким же активным в социальной жизни, как и раньше, уделяя меньше внимания семейным обязанностям. Партнерше бывает сложно добиться от него стабильности и вовлеченности.

Овен: доминирующий лидер

Мужчина-Овен стремится быть первым во всем, в том числе и в отношениях. Он может быть резким, категоричным и не склонен признавать ошибки. Даже в спорных ситуациях ему трудно идти на уступки, что нередко приводит к конфликтам и напряжению в браке.

Астрологи отмечают, что подобные характеристики являются обобщенными. Поведение человека в браке зависит не только от знака зодиака, но и от личного опыта, воспитания и готовности работать над отношениями.