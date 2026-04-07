Бывшая участница "ВИА Гры", 44-летняя Вера Брежнева представила свой новый онлайн-проект – курсы, направленные на освоение сексуальных практик для женщин.

По информации СМИ, Брежнева собрала впечатляющую команду экспертов: нейропсихологи, астрологи, энерготерапевты и специалисты по саморефлексии поделятся своими знаниями. Важной частью программы станут консультации с медиками, включая гинекологов и маммологов, которые научат участниц лучше понимать и принимать свое тело, разрушая устаревшие табу.

Интересно, что программа не ограничивается только интимной сферой. Участницы также получат ценные знания по управлению личными финансами. Эксперты курса обещают научить определять наиболее удачные моменты для совершения финансовых сделок, будь то операции с недвижимостью или уплата налогов.

Стоимость одного занятия с участием приглашенного эксперта и самой Веры Брежневой составит порядка 28 тысяч рублей. Однако есть важное ограничение: граждане России и Беларуси не смогут присоединиться к этому обучению. В условиях программы четко прописано, что им будет отказано в участии без возврата уплаченных средств, даже если оплата уже произведена.

Путь Веры: от "ВИА Гры" до личных перемен

Стоит вспомнить, что Вера Брежнева, бывшая солистка легендарной группы "ВИА Гра", родом из Украины. Долгое время она жила и активно строила свою карьеру в России. В 2022 году певица покинула Москву. Сначала она обосновалась на вилле в Италии вместе со своим тогдашним мужем, известным продюсером Константином Меладзе. Но уже спустя год Брежнева публично объявила о разводе и смене места жительства.

Тем временем, Константин Меладзе, по слухам, уже нашел новую любовь – молодую и неизвестную широкой публике спутницу. Вера же, мать двух дочерей, 25-летней Сони и 16-летней Сары, не так давно сама поделилась радостной новостью в социальных сетях, намекнув на новый роман и продемонстрировав помолвочное кольцо.

Сейчас основным источником дохода Веры являются рекламные контракты в социальных сетях, доходы от онлайн-курсов и, конечно же, продажи косметики собственного бренда Vera.

