Водопад Ганлок необычен, поскольку за последние 15 лет вода текла из него всего четыре раза. Он находится в Государственном парке Ганлок в регионе Грейтер-Зайон, штат Юта, и известен своими каньонами цвета ржавчины, невероятными скальными образованиями и обширными песчаными дюнами. Об этом пишет Daily Mail.

Вода, текущая из этого водопада, является редким явлением, поэтому посетители могут годами не увидеть даже малейшего ручейка. Это объясняется тем, что водопад полностью зависит от водохранилища, расположенного выше него. Когда водохранилище площадью 107 гектаров превышает свою вместимость, вода переливается через плотину и каскадом спадает по ярко-красной скале внизу.

"Захватывающий контраст зеленой воды и белой пены на фоне красной скалы - явление, которое привлекает посетителей со всей страны, которые съезжаются, чтобы увидеть редкое зрелище потока воды", - добавляют в материале.

Несмотря на то, что водопад Ганлок оживает лишь несколько раз за последние 30 лет, очень влажные погодные условия привели к последовательным потокам в 2023, 2024 и 2026 годах. "Когда водопад появляется, он обычно длится всего несколько недель в конце зимы или в начале весны. В этом году водопад начал течь в конце февраля и продолжал течь с перерывами в марте, причем уровень воды колеблется в течение дня", - объясняют в Daily Mail.

Согласно сообщениям парка, обычно самый сильный поток наблюдается во второй половине дня.

Такое редкое явление уже привлекло большие толпы. Представители парков штата Юта сообщили о примерно 10 тысячах посетителей за первые девять дней марта. В то же время в марте прошлого года, когда водопад был пересохшим, за весь месяц было зафиксировано лишь 12 тысяч туристов.

"Тем, кто желает увидеть это чудо природы вблизи, придется пройти короткий 30-минутный пеший маршрут, который обычно считается подходящим для начинающих. Однако сотрудники парка предупреждают, что скалы вокруг водопада могут быть скользкими, и посетителям настоятельно не рекомендуется прыгать или нырять в воду", - добавили в издании.