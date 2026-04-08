День рождения туристической компании Aza Tours – одного из лидеров на рынке тур-услуг Латвии — приходится на 11 июня: в этот день приступила к работе ее первая сотрудница, и с тех пор бессменный руководитель Анна ХОЛОДОВА. Анна не скрывает: путь к лидерству был непростым и отнюдь не усеянным лепестками роз. Однако дружба, взаимопомощь, опыт, а главное - огромная любовь всего коллектива к своему делу и к своим клиентам, - творят чудеса…

Однако обо всем по порядку.

Не только бизнес...

— Начну с того, что любое путешествие — это прежде всего эмоции, - Говорит Анна. - Эмоции, которые невозможно купить за деньги; это то, что остается с человеком навсегда. Кроме того, любое путешествие стоит денег, и важно, чтобы они были потрачены не зря. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый наш клиент во время путешествия получил как можно больше позитива и незабываемых впечатлений; именно в этом мы видим свою главную миссию и ценность.

Мы специализируемся на чартерных путешествиях, предлагаем самый широкий спектр исходящих туристических направлений — от круизов до так называемых путешествий «под ключ». В любую точку мира, в любом составе - в группе, семьей или в одиночку. Словом, выполняем любые пожелания клиента — если, конечно, их возможно выполнить в принципе. Так что, если к нам сегодня придет клиент, покажет точку на карте и скажет, что желает посетить именно это место, мы сделаем все, чтобы, во-первых, это его желание было исполнено, и во-вторых — чтобы он остался доволен.

Лично или онлайн?

Сегодня многие люди склонные прибегать к услугам онлайн, в том числе когда речь заходит о заказе и планировании путешествий. С одной стороны, для человека, умеющего обращаться с компьютером, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно заказать билеты, забронировать жилье, продумать и составить план путешествия. Однако, если речь идет о стране, где вы никогда не были, или если вы в принципе не являетесь опытным путешественником, - такой вариант сопряжен с риском столкнуться с некоторыми, мягко говоря, специфическими «неожиданностями», которые способны подпортить удовольствие от самого приятного путешествия.

— Разумеется, мы современное тур-агентство, и если для клиента предпочтительно общение онлайн, мы предоставляем весь спектр услуг и в таком формате. - Поясняет Анна. - Однако, на мой взгляд, личное общение имеет немало преимуществ. В разговоре с агентом можно задать любые вопросы, касающиеся выбранного места путешествия, озвучить свои конкретные требования и/или специфические предпочтения, выказать сомнения или даже опасения (если они есть), и — что очень важно - получить от компетентного специалиста исчерпывающую информацию по всем интересующим вас вопросам. Особенно это важно для человека, который слабо ориентируется в сфере путешествий и не знает, какие возможности предлагает сегодняшний рынок. Или — что также не редкость - если сам клиент имеет весьма смутное представление, чего он вообще хочет, куда ему хотелось бы отправиться. В таких случаях лучше все-таки обратиться к специалисту.

Случается, нашим коллегам на время приходится превращаться в психологов: в беседе с клиентом при помощи наводящих вопросов самим выяснять, чего желает его душа. И уже на базе этого потом предлагаем то, от чего он наверняка получит максимум удовольствия.

Шопинг, бар и прочие нюансы...

По словам директора Aza Tours, вопрос, куда отправиться в очередное путешествие, клиенты решают по-разному:

— Мужчины, как правило, рассматривают направление глобально — как добраться, сколько стоит, что там с питанием или же с баром. Женщинам же обычно интересны именно частности: возможности шопинга, процедуры красоты и здоровья, нюансы кухни, экскурсии, достопримечательности… Причем вопросы обычно очень конкретные и личностные: «что вы САМИ можете порекомендовать», «бывали ли вы САМИ в этом магазине», «где, по вашему ЛИЧНОМУ опыту, выгоднее купить сумку, куртку» и т.д…

А еще в Aza Tours предлагается семейный отдых. Это вообще одно из приоритетных направлений деятельности компании, в чем можно легко убедиться, зайдя на сайт https://azatours.lv/ : здесь очень много путешествий именно для целевой аудитории «двое взрослых двое детей» уже с готовой ценой. Есть предложения, когда все члены семьи могут отдыхать все вместе, и есть также туры, когда счастливым родителям удается договорится с бабушкой и немного отдохнуть от своих «цветов жизни».

Вкусы и приоритеты

Не секрет, что многие люди за предыдущие годы уже успели побывать во многих странах мира, и каждый следующий раз хотят увидеть и/или испытать что-то новенькое. Достаточно ли у Aza Tours предложений для таких «любителей новизны»? Не создает ли это сложности в работе тур-операторов? На это Анна отвечает так:

— Во-первых, сколько клиентов, столько и предпочтений. Есть очень много «однолюбов», которые годами ездят именно туда, где впервые получили позитивные впечатления — вплоть до того, что желают поселиться в том же отеле и даже в том же номере, в каком проживали во время путешествия и раньше. Это, как правило, любители «классики» - то есть, традиционных тур-направлений.

Но, конечно, есть и другая категория — люди, у которых потребность в новых впечатлениях гораздо выше. И для них у нас также имеется широкий выбор всевозможных эксклюзивных предложений.

Во-вторых, мы никогда не зацикливаемся на каких-то конкретных тур-маршрутах, поэтому в случае возникновения каких-либо форс-мажоров всегда можем предложить клиенту альтернативные варианты. Тем более, что мы работаем в тесном сотрудничестве с литовскими коллегами; они постоянно осваивают всевозможные тур-направления, количество которых постоянно расширяется.

И, конечно же, мы никогда не отправим человека в места, в которых мы не уверены сами. Понятно, что мы не можем лично исследовать каждую точку, побывать в каждой гостинице мира. Тем не менее, у нас есть свои, проверенные места, есть надежные партнеры, плюс огромный опыт и наработанное годами профессиональное чутье.

Упорство, труд, ответственность, любовь...

За 14 лет на рынке тур-услуг компании AZA TOURS довелось пережить всякое. В том числе и тяжелейшие для отрасли годы пандемии, когда практически вся тур-индустрия фактически была поставлена на долговременную паузу.

— Но год за годом, шаг за шагом мы стремились вперед — учились, приобретали опыт, развивались, разрабатывали новые пути. - Подводит итог Анна. - Сегодня у нас сложился крепкий, дружный коллектив: я горжусь каждой из моих девочек и всецело доверяю их профессионализму. Успех каждой из них — это успех всей нашей команды. Всех нас объединяет упорство, труд и любовь к нашей работе и высокое чувство ответственности за организацию отдыха наших клиентов. И клиенты это чувствуют: львиная доля тех, кто к нам обращается, становятся нашими постоянными клиентами, и в дальнейшем обращаются только к нам.

И, разумеется, всех нас объединяет любовь к путешествиям. Для нас это «наркотик», которым мы с радостью делимся со всеми, кто к нам приходит.