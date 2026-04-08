Елена Товстик, 41-летняя экс-супруга бизнесмена Романа Товстика, поделилась в своем инстаграме эмоциональным и трогательным посланием. В этот день, который мог бы стать их фарфоровой годовщиной, она погрузилась в воспоминания о своем замужестве, многочисленных беременностях и горькой истории младшего сына, которого, по ее словам, "оставил отец".

В своем посте Елена написала: "7 апреля — великий праздник, Благовещение. Я вышла замуж в этот день 20 лет назад, и ко мне восемь раз приходила благая весть о беременности, из которых шесть родились на свет".

Особую боль у Елены вызывает судьба ее двухлетнего младшего сына Артура. Она откровенно заявила: "Мой шестой малыш, особенный, родился после Благовещения. Этот дар Божий, который изменил судьбу и не увидел родителей вместе, был оставлен отцом... Я его назвала король Артур. Который будет воспитан в иных условиях жизни, что сделает его сильным, мужественным и отважным. И молитвы матери будут всегда с ним".

Подробности расставания

Стоит напомнить, семейная жизнь Елены и Романа Товстик продолжалась целых 19 лет. В браке у них родились шестеро детей, пятеро из которых еще не достигли совершеннолетия. Младший сын, Артур, появился на свет в апреле 2024 года. Его рождение было преждевременным, на восьмом месяце, и в тот критический момент Роман находился далеко, в Аргентине. Малыш не мог самостоятельно дышать и провел три недели в кувезе, но Елена, несмотря на свой сахарный диабет, героически кормила его грудным молоком на протяжении целого года.

Летом 2025 года в их семейную идиллию ворвалась драма: 51-летний Роман Товстик покинул семью ради 36-летней Полины Дибровой, которая в тот период сама переживала развод с Дмитрием Дибровым. После расставания Елена осталась опекуном младших детей, в то время как старшие, включая их дочь Анну, приняли сторону отца и проживают с ним. Интересно, что сама Полина Диброва недавно высказывала недовольство, утверждая, что Елена препятствует контактам ее бывшего мужа с детьми.

Новые романы бывших супругов

В то же время бывший супруг Полины, 66-летний Дмитрий Дибров, не долго оставался один. У него начались романтические отношения с 43-летней Екатериной Гусевой, нутрициологом, которая когда-то была частой гостьей женского клуба, основанного Полиной, и даже помогала знаменитому телеведущему в его борьбе с лишним весом.

