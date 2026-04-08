Специалисты Чичестерского университета в Великобритании пришли к выводу, что непродолжительное воздействие холодной воды способно ощутимо повысить настроение. Об этом пишет SussexWorld.

В работе участвовал 121 студент, испытывающие упадок сил и эмоциональное напряжение. Ранее они не практиковали холодные погружения. Эксперимент прошел на побережье Вест-Уиттеринга: добровольцы заходили в море с температурой примерно 13,6 градусов на разные промежутки времени — пять, десять и 20 минут. До начала и после завершения процедуры участники заполняли анкеты, оценивая своё самочувствие.

Полученные данные показали, что уже короткое пятиминутное пребывание в холодной воде приводит к заметному улучшению эмоционального фона. При увеличении длительности нахождения в воде выраженного дополнительного эффекта не наблюдалось.

По мнению учёных, такие методы допустимы для здоровых людей при соблюдении базовых мер предосторожности. В то же время людям с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее обсудить подобные практики с врачом.