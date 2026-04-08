Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кратковременные погружения в воду улучшают настроение

Люблю!
Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кратковременные погружения в воду улучшают настроение

Специалисты Чичестерского университета в Великобритании пришли к выводу, что непродолжительное воздействие холодной воды способно ощутимо повысить настроение. Об этом пишет SussexWorld.

В работе участвовал 121 студент, испытывающие упадок сил и эмоциональное напряжение. Ранее они не практиковали холодные погружения. Эксперимент прошел на побережье Вест-Уиттеринга: добровольцы заходили в море с температурой примерно 13,6 градусов на разные промежутки времени — пять, десять и 20 минут. До начала и после завершения процедуры участники заполняли анкеты, оценивая своё самочувствие.

Полученные данные показали, что уже короткое пятиминутное пребывание в холодной воде приводит к заметному улучшению эмоционального фона. При увеличении длительности нахождения в воде выраженного дополнительного эффекта не наблюдалось.

По мнению учёных, такие методы допустимы для здоровых людей при соблюдении базовых мер предосторожности. В то же время людям с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее обсудить подобные практики с врачом.

Читайте нас также:
#медицина #университет #здоровый образ жизни #настроение #психология #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео