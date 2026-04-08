Специалисты изучили «цифровые следы» 185 добровольцев: на их смартфоны установили приложение, которое на протяжении пяти месяцев фиксировало все прослушанные треки. За это время участники включили более 58 тысяч композиций и одновременно прошли тестирование на когнитивные показатели.

Используя методы машинного обучения, учёные попытались спрогнозировать результаты тестов на основе характеристик музыки. Существенные закономерности удалось выявить только с помощью сложных нелинейных моделей. При этом оказалось, что тексты песен дают больше информации, чем такие параметры, как темп или тональность.

Анализ показал, что более высокий уровень интеллекта чаще связан с предпочтением минорной музыки и студийных записей, а не живых выступлений. Кроме того, лучшие результаты демонстрировали те, кто дольше слушал музыку и чаще выбирал композиции на иностранных языках. При этом исследователи подчеркнули, что речь идёт исключительно о корреляции, а не о причинно-следственной зависимости. Дело в том, что музыкальные предпочтения сами по себе не повышают интеллект и не могут служить надёжным показателем без учёта других факторов.