Натуральные дезодоранты часто воспринимаются как более безопасная альтернатива привычным средствам, однако специалисты предупреждают: такие продукты могут вызывать раздражение и подходят далеко не всем.

В чем проблема «натуральных» средств

Дерматолог Дивия Шокин отмечает, что в своей практике регулярно сталкивается с реакциями на подобные продукты.

«Я на самом деле вижу аллергию на натуральный дезодорант почти через день в своем кабинете», — говорит она.

По словам врача, отсутствие алюминия, парабенов и фталатов не делает средство автоматически безопасным. Натуральные компоненты также способны вызывать негативные реакции кожи.

«Обычно они изготавливаются из натуральных веществ, но "натуральный" — это не так. Давайте четко проясним, что ядовитый плющ — это "натуральный" материал, но натирать его на себя не стоит», — объясняет специалист.

Какие ингредиенты могут навредить

Одной из частых причин раздражения становится пищевая сода, которая используется для нейтрализации запаха. Из-за своей щелочной природы она может нарушать естественный pH кожи и вызывать дискомфорт.

Кроме того, потенциально раздражающими могут быть эфирные масла и ароматизаторы, особенно у людей с чувствительной кожей.

Почему эффект может быть слабее

Важно учитывать, что натуральные дезодоранты не являются антиперспирантами. Они не блокируют потоотделение, а лишь маскируют запах.

Это означает, что влажность сохраняется, а в жаркую погоду или при физической активности запах может проявляться сильнее.

Как выбрать средство

Эксперты советуют ориентироваться не на надпись «натуральный», а на индивидуальную реакцию кожи. Даже продукты без соды или агрессивных компонентов могут не подойти.

Главный критерий выбора — комфорт и отсутствие раздражения. Если средство вызывает неприятные ощущения, от него лучше отказаться и подобрать более подходящий вариант.