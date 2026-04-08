Мерил Стрип опровергла распространённую версию о том, что образ Миранды Пристли из фильма Дьявол носит Prada был создан под влиянием Анны Винтур. Актриса заявила, что вдохновлялась совсем другими фигурами.

Неожиданные прототипы

Во время участия в шоу The Late Show with Stephen Colbert Стрип рассказала, что при создании персонажа ориентировалась на режиссёра Майка Николса и актёра и режиссёра Клинта Иствуда.

«Всё это время я, по сути, подражала Майку Николсу. Если бы у Майка Николса и Клинта Иствуда родился ребенок… это была бы Миранда Пристли», — рассказала актриса.

Влияние Николса и Иствуда

По словам Стрип, именно стиль работы Майка Николса помог сформировать характер героини.

«Его властность на съемочной площадке... И Майк делал это с таким тонким юмором. Люди воспринимают это как злобу, но на самом деле это смешно», — пояснила она.

В свою очередь, Клинта Иствуда повлиял на манеру поведения персонажа — сдержанную, но авторитетную.

«Клинт никогда не повышал голос. Он руководил процессом, и людям приходилось наклоняться вперед, чтобы расслышать, что он говорит», — отметила Стрип.

Реакция режиссёра

Актриса также рассказала, что Майк Николс знал о том, что стал одним из прототипов героини, и воспринял это с энтузиазмом.

«Да, я рассказала Майку, и он был в восторге», — призналась Стрип.

Таким образом, образ Миранды Пристли оказался собирательным и значительно более сложным, чем предполагали поклонники.