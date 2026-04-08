Шэрон Стоун призналась, почему не смотрит современные секс-сцены

Люблю!
Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шэрон Стоун призналась, почему не смотрит современные секс-сцены

Шэрон Стоун, известная по фильму «Основной инстинкт», критически высказалась о том, как сегодня в кино и сериалах показывают сексуальные сцены. По её словам, современные проекты всё чаще делают их слишком прямолинейными и лишёнными тонкости.

Актриса призналась, что предпочитает избегать подобных эпизодов и просто перематывает их при просмотре.

«Сегодня, когда по телевизору показывают сексуальные сцены, я их проматываю. Я не хочу этого видеть. Я не хочу проходить через всю эту прямолинейную, грубую сексуальность. Они крадут моё воображение. Я лучше предпочту томление, таинственность, желание. Я хочу сохранить в себе эти живые эмоции», — поделилась Стоун в интервью CBS.

По мнению актрисы, излишняя откровенность лишает сцены глубины и эмоционального напряжения, которое раньше играло ключевую роль в восприятии подобных сюжетов.

Отметим, что на этой неделе с участием Стоун выходит третий сезон сериала Эйфория на платформе HBO.

#интервью #Шэрон Стоун
