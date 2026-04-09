Обычная кухонная приправа может неожиданно стать помощником в уходе за одеждой. Лавровый лист используют не только в кулинарии — он способен улучшить качество стирки и помочь сохранить яркость тканей без лишних затрат.

Почему это работает

Этот метод вовсе не новинка. Им пользовались ещё раньше, до появления большого количества бытовой химии. Лавровый лист помогает защитить цвет одежды от вымывания, а в сочетании с содой усиливает очищающий эффект.

Главное преимущество — доступность и мягкое воздействие на ткань. Вещи дольше сохраняют насыщенный цвет и выглядят более свежими.

Как использовать лавровый лист при стирке

Существует два простых способа.

Способ 1: прямо в стиральной машине

Положите в небольшой тканевый мешочек:

10 лавровых листьев

4 столовые ложки пищевой соды

Поместите мешочек в барабан вместе с одеждой и запустите стирку при температуре не ниже 30°C.

Способ 2: предварительное замачивание

В кастрюле вскипятите воду. Добавьте 10 лавровых листьев и 4 столовые ложки соды. Проварите смесь около 20 минут. Дайте раствору остыть.

Залейте полученной жидкостью одежду в тазу и оставьте на несколько часов (лучше — на весь день). После этого постирайте вещи как обычно.

Лавровый лист — простой и бюджетный способ усилить стирку без агрессивных средств. Он помогает сохранить цвет, освежить ткань и сделать уход за одеждой более бережным.