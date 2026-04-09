Пешие маршруты по Европе остаются одним из самых востребованных форматов путешествий. В 2026 году туристические подборки делают акцент на тропах, где сочетаются доступность, разнообразие ландшафтов и впечатляющие панорамы — от вулканов до водопадов.

Исландия: Лаугавегур — маршрут через «другую планету»

Один из самых известных треков Европы — Лаугавегур. Он проходит через лавовые поля, разноцветные горы, ледники и геотермальные зоны. Маршрут протяжённостью около 50 км подходит для подготовленных туристов и считается одним из самых зрелищных благодаря постоянной смене пейзажей.

Швейцария: альпийские тропы с видом на Маттерхорн

Швейцарские Альпы традиционно входят в списки лучших направлений для хайкинга. Маршруты здесь предлагают классические горные виды — снежные вершины, альпийские луга и панорамы на Маттерхорн. При этом часть троп доступна даже для туристов со средним уровнем подготовки.

Хорватия: Плитвицкие озёра — водопады и бирюзовые каскады

Отдельное место в подборке занимают Плитвицкие озёра — национальный парк, известный своими каскадными водопадами и ярко-бирюзовой водой. Маршруты здесь не требуют серьёзной физической подготовки: прогулки проходят по оборудованным тропам и деревянным настилам. Это делает направление особенно популярным среди тех, кто ищет живописный, но комфортный хайкинг.

Польша: Татры и маршрут к Морскому Оку

В Татрах одним из самых популярных направлений остаётся путь к озеру Морское Око и подъём на Рысы. Здесь туристов ждут горные озёра, крутые подъёмы и панорамные виды, однако маршрут требует выносливости и базовой подготовки.

Португалия и Уэльс: прогулки вдоль океана

Для тех, кто предпочитает более мягкие условия, подойдут прибрежные маршруты. Тропы вдоль Атлантического океана в Португалии и Уэльсе предлагают живописные скалы, морской воздух и относительно простые дистанции.

Почему этот формат становится всё популярнее

Эксперты отмечают: хайкинг привлекает возможностью увидеть природу без толп туристов и в более «медленном» формате.Кроме того, в Европе хорошо развита инфраструктура — маркированные тропы, приюты и навигация, что делает такие путешествия доступными даже для новичков.

...В 2026 году хайкинг в Европе — это не только спорт, но и вохможность увидеть континент с другой стороны. От суровых ландшафтов Исландии до водопадов Хорватии — каждый маршрут предлагает свой уникальный опыт.