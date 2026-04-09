Роберт Паттинсон оказался в центре спора после интервью с Зендеей

Дата публикации: 09.04.2026
Британский актёр Роберт Паттинсон оказался в центре обсуждений после интервью с актрисой Зендеей, записанного в рамках промо фильма «Вот это драма!» режиссёра Кристоффера Боргли. Поводом для споров стали его рассуждения о поведении на свиданиях.

Что сказал актёр

Во время беседы Роберт Паттинсон отметил, что предпочитает раздельный счёт и не считает обязательным оплачивать ужин за партнёршу. Более того, он допустил, что положительно воспримет ситуацию, если девушка сама возьмёт на себя расходы, в том числе незаметно для него.

По словам актёра, подобное поведение может восприниматься как знак заботы со стороны потенциальной партнёрши.

Реакция Зендеи

Зендея в разговоре выразила иную точку зрения. Она подчеркнула, что на первом свидании многие ожидают проявления галантности со стороны мужчины, а не обратной инициативы.

Обсуждение в сети

Высказывания Роберта Паттинсона вызвали активную реакцию пользователей социальных сетей. Часть аудитории сочла его позицию некорректной и подвергла актёра критике.

В комментариях звучали и более жёсткие оценки, однако нашлись и те, кто предположил, что слова могли быть сказаны в шутливом ключе.

Контекст

В обсуждениях также упоминалась личная жизнь актёра — его отношения с Сьюки Уотерхаус. Некоторые пользователи выразили мнение, что подобные взгляды могут вызывать вопросы, однако достоверно интерпретировать сказанное без дополнительного контекста затруднительно.

Итог

Ситуация вновь показала, насколько по-разному воспринимаются нормы поведения на свиданиях. Высказывания Роберта Паттинсона стали поводом для широкой дискуссии о современных ожиданиях и ролях в отношениях.

