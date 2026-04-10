Певица Алсу продолжает экспериментировать с внешностью и удивлять поклонников новыми образами. На этот раз артистка решила попробовать необычную укладку с мелкими кудрями — и результат оказался настолько неожиданным, что её не узнал даже старый знакомый.

Весна традиционно становится временем перемен, в том числе и для звёзд. Одни решаются на окрашивание волос, другие — на более радикальные изменения. Алсу тоже не осталась в стороне: сначала она распрощалась с длинными волосами и сделала модное каре. Однако на этом её эксперименты не закончились.

Недавно 42-летняя певица опубликовала в личном блоге свежий снимок, на котором предстала с пышными мелкими кудрями. Новый образ заметно изменил её внешность и вызвал бурную реакцию у подписчиков.

Артистка рассказала, что накануне с ней произошёл забавный случай. Она встретила давнего знакомого и первой поздоровалась с ним, однако мужчина её не узнал.

По словам Алсу, он посмотрел ей прямо в глаза, растерянно ответил «здравствуйте» и просто прошёл мимо.

«В новом образе меня не признал давно знакомый человек... Возьму на заметку, как выглядеть инкогнито. Вы бы узнали меня такой?» — обратилась певица к своим подписчикам.

Поклонники активно откликнулись на публикацию. Многие отметили, что узнать Алсу можно в любом образе, а перемены только подчеркнули её внешность. Фанаты сошлись во мнении: артистке идут любые эксперименты со стилем.