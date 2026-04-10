Праздничный стол можно разнообразить необычным салатом из крабовых палочек с хрустящими сухариками.
Ингредиенты:
150 граммов крабовых палочек;
3 вареных яйца;
50 граммов твёрдого сыра;
100 граммов сухариков;
5 столовых ложек майонеза;
2 зубчика чеснока;
1 чайна ложка лимонного сока.
Приготовление:
Яйца и палочки нарезают мелкими кубиками, сыр трут на крупной тёрке. Отдельно готовят соус: смешивают майонез, измельчённый чеснок и лимонный сок. Все компоненты соединяют, заправляют соусом и аккуратно перемешивают.
Перед подачей в салат добавляют сухарики, чтобы те сохранили хруст. Подавать блюдо рекомендуют сразу после приготовления.
