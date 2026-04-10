Добавьте хруста: салат из крабовых палочек по новым правилам

Люблю!
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Добавьте хруста: салат из крабовых палочек по новым правилам

Праздничный стол можно разнообразить необычным салатом из крабовых палочек с хрустящими сухариками.

Ингредиенты:

  • 150 граммов крабовых палочек;

  • 3 вареных яйца;

  • 50 граммов твёрдого сыра;

  • 100 граммов сухариков;

  • 5 столовых ложек майонеза;

  • 2 зубчика чеснока;

  • 1 чайна ложка лимонного сока.

Приготовление:

Яйца и палочки нарезают мелкими кубиками, сыр трут на крупной тёрке. Отдельно готовят соус: смешивают майонез, измельчённый чеснок и лимонный сок. Все компоненты соединяют, заправляют соусом и аккуратно перемешивают.

Перед подачей в салат добавляют сухарики, чтобы те сохранили хруст. Подавать блюдо рекомендуют сразу после приготовления.

Читайте нас также:
Редакция BB.LV
