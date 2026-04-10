Праздничный стол можно разнообразить необычным салатом из крабовых палочек с хрустящими сухариками.

Ингредиенты:

150 граммов крабовых палочек;

3 вареных яйца;

50 граммов твёрдого сыра;

100 граммов сухариков;

5 столовых ложек майонеза;

2 зубчика чеснока;

1 чайна ложка лимонного сока.

Приготовление:

Яйца и палочки нарезают мелкими кубиками, сыр трут на крупной тёрке. Отдельно готовят соус: смешивают майонез, измельчённый чеснок и лимонный сок. Все компоненты соединяют, заправляют соусом и аккуратно перемешивают.

Перед подачей в салат добавляют сухарики, чтобы те сохранили хруст. Подавать блюдо рекомендуют сразу после приготовления.