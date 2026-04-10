Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему Елизавета II не дала Меган Маркл надеть изумрудную тиару на свадьбу с Гарри

Люблю!
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему Елизавета II не дала Меган Маркл надеть изумрудную тиару на свадьбу с Гарри

Накануне свадьбы Меган Маркл и принца Гарри в 2018 году обсуждение свадебных украшений стало поводом для напряжения внутри британской королевской семьи. Об этом сообщает королевский биограф Роберт Хардман, ссылаясь на источники, близкие к Букингемскому дворцу.

История с выбором тиары

По данным биогрофа Роберта Хардмана, Меган Маркл рассматривала возможность надеть изумрудную тиару из королевской коллекции. Однако этот вариант не был одобрен королевой Елизаветой II. В качестве причины указывается отсутствие полной и подтверждённой истории происхождения драгоценных камней, что противоречит установленным протокольным требованиям.

В британской монархии украшения, используемые на официальных церемониях, должны иметь документированное происхождение. Это правило связано не только с традициями, но и с вопросами репутации и исторического наследия.

Реакция внутри королевской семьи

Согласно изложенной версии, принц Гарри остро отреагировал на отказ и настаивал на выборе своей невесты. В итоге ситуация была вынесена на уровень личного обсуждения с королевой Елизаветой II, которая дала понять, что окончательное решение по использованию королевских драгоценностей остаётся за монархом.

В результате Меган Маркл вышла замуж в бриллиантовой тиаре, ранее принадлежавшей королеве Марии. Именно это украшение стало частью её свадебного образа на церемонии в Виндзоре.

Версии и интерпретации

Робертом Хардманом этот эпизод рассматривается как один из первых сигналов будущих разногласий между герцогами Сассекскими и королевским двором. При этом подобные оценки основаны на интерпретациях и не подтверждены официальными заявлениями представителей монархии.

В мемуарах принца Гарри «Spare» также упоминаются напряжённые отношения с дворцом, однако детали, касающиеся выбора тиары, остаются косвенными. Публичных комментариев со стороны Букингемского дворца по этому поводу не последовало.

Контекст и значение истории

История с отказом от изумрудной тиары рассматривается как часть более широкой и сложной картины отношений между герцогами Сассекскими и королевской семьёй. Подтверждёнными остаются лишь факты выбора бриллиантовой тиары и соблюдение строгих протокольных норм, тогда как остальные детали требуют дополнительного подтверждения.

#Меган Маркл #свадьба #принц Гарри
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео