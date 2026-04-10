Накануне свадьбы Меган Маркл и принца Гарри в 2018 году обсуждение свадебных украшений стало поводом для напряжения внутри британской королевской семьи. Об этом сообщает королевский биограф Роберт Хардман, ссылаясь на источники, близкие к Букингемскому дворцу.

История с выбором тиары

По данным биогрофа Роберта Хардмана, Меган Маркл рассматривала возможность надеть изумрудную тиару из королевской коллекции. Однако этот вариант не был одобрен королевой Елизаветой II. В качестве причины указывается отсутствие полной и подтверждённой истории происхождения драгоценных камней, что противоречит установленным протокольным требованиям.

В британской монархии украшения, используемые на официальных церемониях, должны иметь документированное происхождение. Это правило связано не только с традициями, но и с вопросами репутации и исторического наследия.

Реакция внутри королевской семьи

Согласно изложенной версии, принц Гарри остро отреагировал на отказ и настаивал на выборе своей невесты. В итоге ситуация была вынесена на уровень личного обсуждения с королевой Елизаветой II, которая дала понять, что окончательное решение по использованию королевских драгоценностей остаётся за монархом.

В результате Меган Маркл вышла замуж в бриллиантовой тиаре, ранее принадлежавшей королеве Марии. Именно это украшение стало частью её свадебного образа на церемонии в Виндзоре.

Версии и интерпретации

Робертом Хардманом этот эпизод рассматривается как один из первых сигналов будущих разногласий между герцогами Сассекскими и королевским двором. При этом подобные оценки основаны на интерпретациях и не подтверждены официальными заявлениями представителей монархии.

В мемуарах принца Гарри «Spare» также упоминаются напряжённые отношения с дворцом, однако детали, касающиеся выбора тиары, остаются косвенными. Публичных комментариев со стороны Букингемского дворца по этому поводу не последовало.

Контекст и значение истории

История с отказом от изумрудной тиары рассматривается как часть более широкой и сложной картины отношений между герцогами Сассекскими и королевской семьёй. Подтверждёнными остаются лишь факты выбора бриллиантовой тиары и соблюдение строгих протокольных норм, тогда как остальные детали требуют дополнительного подтверждения.