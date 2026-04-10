Источники, близкие к знаменитой чете Бекхэмов, поделились с изданием The Cut шокирующими подробностями о их безуспешных, но настойчивых попытках помириться со старшим сыном Бруклином и его женой Николой Пельтц. По словам инсайдеров, Дэвид и Виктория передали через команду Бруклина и Николы, что готовы приехать к ним "в любое время, в любой штат США" ради откровенного разговора, несмотря на то, что сами проживают в Великобритании. Более того, они уже обращались к адвокатам семьи Пельтц, психологам и медиаторам, пытаясь найти ключ к восстановлению общения. Эта ситуация глубоко ранит родителей, и они готовы сделать первый шаг, постоянно ища повод для примирения, особенно после скандального поста Бруклина, где он обвинил их в тотальном контроле и лицемерии.

Начало раздора

Слухи о напряженных отношениях между Викторией, Дэвидом и их старшим сыном Бруклином с его супругой Николой Пельтц циркулировали давно. В январе 2022 года 27-летний Бруклин публично подтвердил эти домыслы в своем блоге, раскрыв подробности конфликта с родителями. Он утверждал, что родители всегда чрезмерно контролировали его жизнь и неоднократно пытались испортить его отношения с Николой.

Обвинения и семейные разногласия

Старший наследник Бекхэмов открыто обвинил свою семью в лицемерии и гиперопеке. Помимо прочего, Бруклин заявил, что его родители так и не приняли его жену Николу. Он привел в пример Викторию, которая, будучи владелицей собственного модного дома, отказалась шить свадебное платье для будущей невестки всего за несколько дней до торжества, а также вела себя неприемлемо во время первого танца молодоженов. Однако в интернете многие пользователи склоняются к мысли, что именно "токсичная" жена Бруклина стала катализатором конфликта, ведь до брака с ней старший сын прекрасно ладил с родителями.

Раскол среди детей и финансовая сторона

Даже после столь резких обвинений со стороны Бруклина, родители не остались в стороне и тепло поздравили его с днем рождения в марте, напомнив сыну о своей неизменной любви. Тем временем остальные дети Бекхэмов — 23-летний Ромео, 21-летний Круз и 15-летняя Харпер — встали на сторону родителей и теперь не поддерживают общение со старшим братом. Интересен и тот факт, что после ссоры с родителями сам Бруклин живет на средства своей жены, наследницы миллиардера Нельсона Пельтца. Поэтому его пост о родителях вызвал неоднозначную реакцию в сети: многие припоминают ему, что без поддержки родителей он пока так ничего и не добился, несмотря на попытки реализовать себя в музыке, фотографии и кулинарии.