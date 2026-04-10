Продукты с генетически модифицированными организмами уже давно присутствуют на полках магазинов, однако споры вокруг их безопасности не утихают. Несмотря на распространённые опасения, научные данные не подтверждают большинство популярных мифов.

Что такое ГМО и зачем их создают

Генетически модифицированные организмы — это растения, животные или микроорганизмы, у которых ДНК была изменена с помощью методов генной инженерии.

Такие технологии используются для повышения устойчивости к вредителям, улучшения урожайности, упрощения борьбы с сорняками и изменения пищевой ценности продуктов.

Почему вокруг ГМО так много страхов

По словам кандидата биологических наук Алексея Коваленко, опасения часто связаны с непониманием самой технологии. Возможность изменения генетического кода вызывает тревогу, хотя на практике такие продукты проходят строгую проверку перед выходом на рынок.

Проверки строже, чем у обычных продуктов

Эксперт подчёркивает, что ГМО-культуры тестируются более тщательно, чем традиционные сорта, полученные селекцией. Это связано с тем, что потенциальные риски оцениваются на всех этапах разработки.

В результате вероятность попадания опасных ГМО-продуктов в продажу крайне низка.

Не только ГМО могут быть опасны

История показывает, что риски возможны и при классической селекции. Например, в прошлом были случаи, когда выведенные без генной модификации сорта содержали повышенное количество токсичных веществ.

Это подтверждает, что безопасность продукта зависит не от метода создания, а от качества контроля.

Как относиться к продуктам с ГМО

Маркировка на упаковке позволяет покупателям делать осознанный выбор. Однако современные научные данные не дают оснований считать ГМО автоматически вредными.

Гораздо важнее обращать внимание на состав, качество и сбалансированность рациона в целом, чем на сам факт наличия генетической модификации.