Ваниль способна не только придавать аромат продуктам, но и оказывать защитное действие на клетки при окислительном стрессе. Об этом пишет RJPM.

Основное активное вещество — ванилин — отличается антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Оно может снижать повреждение клеток, вызванное активными формами кислорода, а также участвовать в регуляции хронических воспалительных процессов, связанных с развитием сердечно-сосудистых патологий, диабета второго типа и отдельных видов рака.

Доклинические исследования показали, что ванилин и экстракты Vanilla planifolia обладают противоопухолевым, антидиабетическим, кардиозащитным и нейропротективным потенциалом. В ходе экспериментов отмечалось усиление антиоксидантной защиты, уменьшение окислительного повреждения и влияние на воспалительные сигнальные механизмы.

При этом учёные подчеркнули, что значительная часть полученных данных основана на экспериментах с клеточными культурами и животными моделями, поэтому говорить о подтверждённом лечебном эффекте ванили у человека пока преждевременно.